Kétségbeesett meztelenkedés - Heti progresszió (XCI. rész)

A héten alaposan felkavarta az állóvizet a Forma-1 magyarországi futama, pontosabban Lewis Hamilton és Sebastian Vettel okoskodása és LMBTQ-propagandája. Úgy gondoltam, a Heti progresszióban sem maradhatunk a "száguldó cirkusz" nélkül, ha pedig itt végeztünk, akkor irány Ausztrália egy kis kiruccanásra. Kezdjük hát!

3. Hamilton mindenkiről mondhat mindent, bármiben véleményt formálhat, ám ha vele szemben teszik, akkor abban nincs már sok köszönet. Ennek fényében vált meg a Red Bull istállója az egyik dolgozójától, aki a Brit Nagydíj után "rasszista üzeneteket" tett közzé a néger pilótáról. Az esetben különösen aggasztó, hogy az egy, a WhatsApp-alkalmazáson keresztül történt, vélhetően abszolút magánjellegű beszélgetés volt, amely utólag landolt a világhálón. A Red Bullnál természetesen mindenki "maximálisan elítéli" a rasszista támadást, a dolgozót rekordidő alatt eltávolították. Hamilton mindezzel kapcsolatban egy mérhetetlenül mézesmázos nyilatkozatban kifejtette, hogy örül a döntésnek és "ez az első alkalom, amikor nem volt egyedül". Jaj, szegényke! Hát mindjárt meghatódunk itt a Kuruc.info hasábjain is!



Szegény Hamilton sokáig egyedül érezte magát. Hát még mennyire így érzett volna ebben a merőben szebb korban

Mindezzel párhuzamosan emlékezzünk: magánbeszélgetés vándorolt ki a világhálóra, amely a legszánalmasabb kádári házmestertempót idézi számomra. Azt, hogy magánbeszélgetéseink pedig ne tartozzanak a "magán kategóriába", a Fidesz és az egyesült balliberális ellenzék együtt szavazta meg Brüsszelben. Ezúton is "köszönet" nekik!

2. Gondolta volna? Körömfestéssel is lehet harcolni a "toxikus maszkulinitás" ellen, Ausztráliában legalábbis biztosan. Victoria és Új-Dél-Wales állami iskoláiban órai foglalkozás keretében festik a fiúk egymás körmeit rózsaszínűre, illetőleg pirosra. Mindezt egy férfi öngyilkosság-megelőző csoport szervezi, az árulkodó nevű Tomorrow Man-csoport, amelyet jelen helyzetben "a holnap emberére" ildomos lefordítanunk.

Az Új-Dél-Wales területén működő One Nation NSW nevű párt vezetője, Mark Latham hívta fel a figyelmet az esetre és tette fel a kézenfekvő kérdést: mégis hogy a pokolba került ez bele az oktatási tantervbe? Megkérdezte továbbá azt is, hogy az állam kormánya hogy engedhet be oktatási intézmények falai közé olyan szervezeteket és képesítés nélküli személyeket, mint a Tomorrow Man csapata? Latham hozzátette, hogy az egyik iskolából a neve elhallgatását kérő fiú tanuló is panaszkodott neki és elmondta, hogy az órán a fiúkat "kiváltságosnak" és "erőszakosnak" titulálták. "Úgy érzem, hogy az egész arra ment ki, hogy szomorúnak érezzük magunkat, vagy olyan dolgok iránt érezzünk megbánást, amelyeket meg sem tettünk" – mondta Lathamnek a névtelen tanuló.

A Tomorrow Man egyébként több helyen szervez programokat. Így például egyetemeken, amatőr sportklubokban, de olyan munkahelyeken is, ahol többségében férfiak dolgoznak. Az egyik foglalkozásuk árulkodó módon a "férfi és női energiák újradefiniálásáról szól", sejthetjük, milyen irányba. Ők maguk is kijelentik, hogy a "régi iskola" sztereotip férfiasságképével le akarnak számolni és egy "pozitívabb férfiasságot" kívánnak megteremteni. A Tomorrow Man alapítója és vezérigazgatója Tom Harkin, aki emellett a Polished Man ("Kifényesített Férfi") jótékonysági szervezet nagykövete is, amely elvileg a gyermekek elleni erőszakra akarja felhívni a figyelmet a körömfestéssel. Ahogy Instagramjából kiderül, maga Harkin is lelkes körömfestő, hogy fityiszt mutatva a sztereotípiáknak "beszélgetéseket kezdeményezzenek".



A festett körmű antiférfi, Tom Harkin "nagykövet" (tomharkin.com.au)

Beszélgessen velük a radai rosseb. Mondaná erre bárki, aki szimplán csak normális.

Illetőleg még két megjegyzés: ezen szervezetek ténykedése is gyermekek elleni erőszaknak minősíthető, továbbá nem csodálnám, ha felnőttkorukban pont ezen fiú tanulók közül kerülne ki több öngyilkos, amit elvileg pontosan a Tomorrow Mannek kellene megakadályoznia.

1. Egy Katie Hopkins nevű brit rovatvezető érdekes módját választotta a felesleges koronavírus-intézkedések ellen való tiltakozásnak . A 46 éves, "szélsőjobboldali" nézeteiről ismert nőnek egy ausztrál valóságshow-ban kellett volna szerepelnie, ám az ausztrál hatóságok, mint beutazót, két hét karanténra ítélték a szállodaszobájában (hogy ennek költségeit ki állta, az rejtély, ám gyaníthatóan nem az ausztrál állam). Hopkins tiltakozásképpen egy videót tett közzé az Instagram felületén, ahol meztelenül, maszk nélkül várta az ételfutárokat (a karanténban lévő szállodákban a vendégeknek maszkot kell viselniük, amikor az ételt hozzák). A nő azt is mondta, hogy az ausztrál karanténrendszer és az ország lezárása az "emberiség történetének legnagyobb csalása". A videó azóta törlésre került.



Katie Hopkinsnak elege lett és meztelenkedéssel tiltakozott az ésszerűtlen korlátozások ellen. Szokatlan módszer, de a figyelemfelkeltés végtére is bevált (AFP/ Joshua Blanchard)

Az ügy feljutott egészen a belügyminiszterig, Karen Andrewsig. "Elfogadhatatlan viselkedésnek" titulálta az elmebeteg szabályok elleni tiltakozást, Hopkins vízumát megvonják, és amint lehetséges, hazaküldik. Természetesen a valóságshow szereplői közül is elbocsájtották.

Érdekesség, hogy a renitens rovatvezető Twitter-fiókját már tavaly felfüggesztették a magatartási kódex "megsértése" miatt. S, hogy mitől lett ő "szélsőjobboldali"? A múltban elvileg többször tiltakozott a "külföldiek", az iszlám vagy éppen az elhízottak ellen. Ám, hogy ettől valaki miért lesz szélsőjobboldali, nem derült ki.

Kedves olvasóink, ez volt mára a Heti progresszió, a beküldött leveleket ezúton is köszönöm, továbbra is várom őket a hetiprogresszio@protonmail.com címre. Jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info