Szia, uram! Gypsycoin érdekelne? - Heti progresszió (XCIII. rész)

Vasárnap van, tehát ismét belevágunk a Heti progresszió haladó rejtelmeibe. Minden kedves olvasónknak köszönöm a beküldött leveleket, a hetiprogresszio@protonmail.com címre továbbra is várom őket. Kezdjük hát!

3. Hiánypótló dolog történt a héten, meglapították ugyanis a "roma közösség" nemzetközi pénznemét. Gypsycoin névre hallgat (nyilván az egyre népszerűbb bitcoin mintájára), s szintúgy kriptovalutaként fog működni . Az enyhén szólva is kétes reményű kezdeményezés több célt is szolgálna. Jótékonysági programok finanszírozásától kezdve kereskedelmi valutaként funkcionálna, de hosszútávú pénzügyi befektetésként is számítanak rá. A "romák első digitális" valutájának kinézete egészen szürreális: áramkörök veszik körül a cigánykereket, jelezve ezzel "tradíció" és modernitás találkozását (mondjuk akkor cigánykerék helyett egy zsebkés jobban illett volna a logóba).



Innováció és tradíció egyetlen képben! Mondjuk először jó lenne, ha a nagy részük emberi lényhez méltóan tudna viselkedni (Gypsycoin Finance Facebook-oldal)

Kíváncsiak lennénk, vajon létre lehetne-e hozni a "fehér ember" kriptovalutáját, hasonló, "kirekesztő" elvek mentén, úgy, ahogy a Nemzetközi Roma Egyesület teszi? A kérdés persze költői.

Szia, uram! Egy jó roma kriptovaluta érdekelne?

2. Manapság elég nagy divat LMBTQ-emberként coming outolni az úgynevezett "sztárok" körében is. Noha Eminem 19 éves (örökbefogadott) gyereke valószínűleg semmi másnak nem köszönheti hírnevét, mint apja pályafutásának, gondolta, biztos ami biztos alapon felturbózza az ismertségét. A TikTokon megosztott videóban (ezt bezzeg nem tiltják le) kísérhetjük végig, amíg "Whitneyből Stevie lesz", annak minden külső és belső változásával együtt. "Stevie" hivatalosan is genderfluid, amely dióhéjban annyit jelent, hogy vagy egyszerre több nemhez is tartozik, vagy az identitása több nem között mozog. Igen, egyszerűbben megfogalmazva ez annyit jelent, hogy szerencsétlen pára azt sem bírja eldönteni, hogy fiú-e vagy lány. Furcsa, de ezért manapság jutalom jár, legalábbis Nyugaton. Hírnév, elismertség, pénz, tisztelet, pusztán azért, mert a saját nemeddel sem vagy tisztában. Valami tényleg félresiklott.



Hát...Whitney sokat változott az utóbbi időben (celebbuz.com)

Ukrajna egyetlen aranyérmét Zsan Belenyuk szerezte kötöttfogású birkózásban, aki épp a magyar Lőrincz Viktort győzte le a döntőben. Az 1991. januárjában született sportoló apai ágon ruandai származású, amely természetesen a birkózón is meglátszik. Belenyuk a sportolás mellett politikailag is aktív, parlamenti képviselőként is dolgozik, ám fényes karrier ide, vagy oda, Kijevben pár fiatal majomnak nevezte és visszaküldte Afrikába, persze, ha hihetünk a sportoló történetének. Belenyuk a Facebookon értékelte a történteket, Zelenszkij ukrán elnök pedig kijelentette, hogy Ukrajnában "nincs helye rasszizmusnak", ámbár esélyes, hogy ezzel a lakosság döntő többsége nem ért egyet. Úgy látszik, zajlik az élet tőlünk nemcsak nyugatra, de keletre is!



Zsan Belenyuk kötöttfogású birkózó (Wikipédia)

Ez volt mára a heti progresszió, egy hét múlva ismét érkezem a nagyvilág leghaladóbb híreivel!

