Antiszemita fekvőtámaszok - Heti progresszió (CV. rész)

Ismét vasárnap van, így indul november hónap első Heti progressziója. Megnézzük közelebbről az Armani új szépség-nagykövetét, ismét belemerülünk a berlini rendőrség munkájába, illetve ejtünk pár szót a legújabb LMBTQ-filmről. Csapjunk a lovak közé!

3. Kozmetikai kampányokban fog szerepelni az a brazil transznemű aktivista és modell, akinek "személyes álma" (nekünk pedig a rémálmunk) vált valóra az Armanival való együttműködéssel. Valentina Sampaio "transznemű nőként" éli az életét, így lett az Armani Beauty új arca. Sampaio egyúttal köszönetet mondott a cégnek a "sokszínűség ünnepléséért és az ehhez kapcsolódó kreatív kifejezésmódért" (nyilván véletlenül sem a saját sikerének és a munkával járó töménytelen mennyiségű pénznek örül).



Armani Beauty 2021 (Forrás: Instagram)

2. Éppen csak múlt héten adtam hírt a "haladó szellemű" berlini rendőrségről, akik bizonyára olyan jól végzik a dolgukat, hogy három, 1945-ben, állítólag a "nácik" által meggyilkolt homokos rendőr emlékének kedvéért hónapok óta régészeset játszanak. Megállapítottam, ha így haladunk tovább, akkor a "homoszexuálisok lesznek az új zsidók", ám amikor mindezt leírtam, nem sejtettem, hogy ilyen hamar és ilyen radikálisan igazam lesz.



Az "emlékkockák" falasznterként éktelenkednek Berlin belvárosában, így a vak is láthatja, ki az úr ma Európában

Ezeknek a berlini rendőröknek már egyáltalán nem fontosak "a meggyilkolt milliók"? "Tiszteletlenül viselkedtek" ugyanis a Berlin központjában, a Brandenburgi kapu közelében éktelenkedő 2711(!) szürke kockából álló holokauszt-emlékművel, amiért unalmukban (?) fekvőtámaszokat csináltak a kockák segítségével. A "meggyilkolt európai zsidók" emlékműve közelében tiltva van a "futás, zajongás, dohányzás és minden más olyan cselekedet, amely az emlékhely iránti tiszteletlenséget tükrözi" (értsd: minden tevékenység, amely nem az "áldozatok" siratásáról és a "nácik" szidalmazásáról szól), ennek ellenére a turisták gyakran használják azt napozásra, piknikezésre stb. (antiszemiták mind!!!). A zsidóság persze csak akkor érzékeny, ha a saját emlékműveikről (van belőlük bőven mindenhol...) van szó, a megszállt európai népek identitáserősítő szobrait pedig legtöbbször nem is engedik kiállítani (lásd: Hóman Bálint szobra).



A "terhelő" fotókat a Berliner Zeitung tette közzé. Persze kevesebb is elég volt már ahhoz, hogy a holokauszt lobbi meghurcoljon valakit, de mi van, ha a rendőröknek csak fájt a dereka?

Barbara Slowik rendőrfőnök természetesen azonnal "elítélte az esetet" és kijelentette, hogy ez "sérti a meggyilkoltak emlékét". "A kollégák viselkedése figyelmen kívül hagyja éppen azt, amit ez az emlékmű képvisel" – mondta fel a kötelező köröket a jól idomított szerencsétlen.

Persze naiv az, aki azt hiszi, hogy a térden csúszással minden el van felejtve. Slowik egyben azt is közölte, hogy "belső vizsgálatot indítanak", a német rendőrszakszervezet (GdP) pedig szintén "bocsánatot kért" és "következményeket követelt".

"A holokauszt-emlékmű nem egy kalandos játszótér. Ez a megmagyarázhatatlan akció gúnyt űz emberek millióinak népirtásából, és lábbal tiporja azokat az értékeket, amelyeket a berlini rendőrségünk képvisel” – tették hozzá. Mondjuk legalább egy az egyben elismerik, kiknek az "értékeit" képviseli ma a német rendőrség.

Egyébként amikor azt írtam múlt héten, hogy a berlini rendőrség foglalkozhatna végre fontosabb dolgokkal is, mint a homoszexuális rendőrök utáni régészkedés, nem éppen erre gondoltam, de kezdetnek végül is nem rossz, hiszen "mens sana in coropore sano".

1. "Nem készült fel eléggé" a világ az LMBTQ-filmekre, ugyanis számos "kirekesztő" kritikus lehúzta a legutóbb megjelent Marvel-filmet, az Örökkévalókat. Noha a legtöbb kritika a film vontatott cselekményét, indokolatlanul hosszú játékidejét és tartalmatlan mivoltát érte, az Örökkévalók olyan szinten az arcunkba tolja a "szivárvány büszkeséget", mint egyik szuperhősfilm sem annak előtte. Itt csattan el az első "homoszexuális csók", amelyet az egyik buzit játszó színész "életmentőnek" titulált, de belerúgnak egyet a hallássérültekbe is, hiszen a "sokszínűség" kedvéért helyet kapott a filmben egy halláskárosult szuperhős is, ezzel egy szinten kezelve őket az LMBTQ-emberekkel.

Az amúgy is futószalagon érkező Marvel-filmek végtelen sora egy-két üdítő kivételtől eltekintve már jó ideje amúgy is fárasztóak – számomra legalábbis biztosan – a szuperhős témájú filmek azonban érthető módon váltak célpontokká az LMBTQ-lobbi számára. A különleges képességekkel rendelkező karaktereket ugyanis könnyű megfeleltetni az épp aktuális propagandának, hogy jellemükkel, "szuperképességeikkel" azokat szolgálják ki, akik az adott lobbi (jelen esetben az LMBTQ) hatása alatt állnak. Ha ez megvan, a recept továbbra is a régi: pénz, pénz, pénz. Profit, profit hátán, hogy aztán újabb és újabb hasonló filmekkel egyre nagyobb bevételeket szerezzenek.



A "politikai korrektség" szürke és unalmas filmeket termel ki magából (Forrás: port.hu)

Azonban nem mindenki ilyen "toleráns" a homoszexuális lobbival szemben. Szaúd-Arábiában, Katarban és Kuvaitban egyáltalán nem lesz megtekinthető a film, és minden információt tiltólistára tesznek vele kapcsolatban, Egyiptomban, Jordániában, Libanonban és az Egyesült Arab Emirátusokban pedig buzicsók nélkül kell kibírnia a nézőknek, hiszen a cenzúrázott változatot vetítik majd le (más kérdés, hogy mennyire lesz érthető egy agyoncenzúrázott film, hiszen az Örökkévalók roskadozik az LMBTQ-kompatibilis jelenetektől).

Kérdés továbbá, hogy meddig maradhat, meddig éri meg maradnia egy filmnek, vagy bármilyen terméknek a "politikai korrektség" fogságában? Egy idő után ugyanis a világ "továbbhalad", s pontosan az az érdektelenség fojtja majd meg a "píszí" munkákat, amibe a lobbi és a politikai korrektség kényszerítette bele őket. Ugyanis, ha "mindenkit elfogadunk" és/vagy "senkit sem sérthetünk meg", nem marad végül más, csak egy végtelen unalmas massza, ahol "mindenki boldog és senki sem".

Mindenkinek köszönöm, hogy ezúttal is velem tartott, a híreket továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com szokott címünkre várom. Jövő vasárnap ismét érkezem a leghaladóbb történésekkel.

