Extra :: 2022. március 19. 00:07 ::

Belehúzott az abortuszpropagandába a WHO: azt ajánlják, akár a szülésig lehessen bemondásra gyilkolni a magzatokat

Nemrég új, egészen extrém irányelveket fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet az abortuszokkal kapcsolatban. Ennek értelmében a WHO azt javasolja minden ország számára, hogy bármilyenfajta korlátozás nélkül legaziálják a terhességmegszakítást, amit így egészen a születés pillanatáig el lehetne végezni minden ok nélkül. És itt még nincs vége a hajmeresztő javaslatoknak - írja Vasárnap.hu.

Nemrég jelent meg a WHO 2022-es évi útmutatója , melyben új irányelveket fogalmaztak meg a terhességmegszakítással kapcsolatban. Az Egészségügyi Világszervezet extrém liberális elveket fogalmazott meg, felszólítva az országokat azok betartására.



Az abortuszt nem pártoljuk, de vannak, akiknek szaporodni tényleg nem a legjobb ötlet...

A javaslatok között szerepel a terhesség bármilyen korban történő megszakítása, azaz közvetlenül a születésig végezhető abortusz, de többek között megszüntetné azt a kötelezettséget, hogy a beavatkozásokat kizárólag orvosi szakszemélyzet lássa el. Nem lenne várakozási (gondolkodási) idő, kiskorúaknak szülői beleegyezés, valamint előírná a beavatkozás népszerűsítését, és az egészségre veszélyes, otthon is elvégezhető abortusz hozzáférhetővé tételét is.

„A biztonságos abortusz elengedhetetlen része az egészségügyi ellátásnak” – fogalmazott Craig Lissner, a WHO szexuális és reproduktív egészségért és kutatásért felelős igazgatója. Szerinte ugyanis majdnem minden haláleset és sérülés, amelyet „nem biztonságos abortusz” okoz, megelőzhető. Ezért azt javasolják, hogy a „nők és lányok (!) szabadon férjenek hozzá az abortusz- és családtervezési szolgáltatásokhoz, amikor csak szükségük van rá”.



Ilyenkor pityeregnek a kormányrajongók, de a kedvenceik tettei alapján nem érdeklik őket a magzatok élete

A nemzetközi ügynökség sajtóközleményében pofátlanul csúsztatva „életmentő ellátásnak” titulálja az abortuszt, ám a jelentésében akaratlanul elismeri, hogy ez nem igaz. Az irányelvek ugyanis több helyen említik a „magzati halált”, amivel éppen azt fogalmazzák meg, hogy egy meg nem született, egyedülálló, élő emberi lény hal meg az eljárás során.

A nő élete az, ami számít, az ártatlan gyermek élete pedig nem – ezt próbálja most a WHO lenyeletni a társadalommal.

(az ő kamupártjuk és a Fidesz sem támogatta még Dúró Dóra a szívhangos javaslatát sem - a szerk.). A valóság azonban az, hogy ezek a minden szempontból ultraliberális irányelvek csak még több nő, és születendő gyermekeik életét veszélyeztetnék – teszi hozzá a KDNP-s lap

A WHO jelentése egyébként is több sebből vérzik: ellentmond például saját, korábbi tanulmányának a tekintetben, mennyien vesztik életüket nem ellenőrzött körülmények között végzett terhességmegszakításokban (persze éppen ez a kifogás, hogy miért kell a nőknek a "minőségi abortusz" jogát biztosítani - a szerk.). De az sem logikus, hogy éppen az orvosok közreműködése ellen kampányolnak, mikor egy korábbi felmérés szerint azok a beavatkozások kétszer nagyobb valószínűséggel okoznak szövődményeket, amelyeket nem az erre a célra kapott engedéllyel működő szakemberek végeznek.

Szintén veszélyes és számtalan problémát felvet, hogy nem csupán az abortusztabletta hozzáférhetősége mellett kampányolnak, de bevezetnék az úgynevezett „telemedicina” szolgáltatást, melynek keretében a terhességmegszakítást kérő nő egy telefonbeszélgetés vagy online konzultáció után már zsebében is tarthatná a magzati életet kioltó gyógyszert. Itt már nemcsak a magzat, de az anya élete is veszélybe kerülhet, ha mindenféle kontroll nélkül marad egy esetleges komplikáció során (bár szerintük mindez immár nagyon biztonságos már, ahogy minden más is, lassan már kivéve az életadást... - a szerk.).

