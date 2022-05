Szabadulás formájában már legalább eljött a velem együtt börtönben sínylődő vádlott társaim számára. Engem viszont utolsó hadifogolyként még bent tudott tartani a hálózat. Kedden van az ezüstlakodalmam, pénteken a születésnapom, szombaton Trianon évfordulója, vasárnap és hétfőn pünkösd, úgy tűnik, elintézték, hogy ezeket is börtönben töltsem.

Azt írta az Ítélőtábla, hogy „nagy az ítéletem”, miközben az eddig leült időn felüli rész alig több, mint a II. és VIII. rendű vádlott társaimé, akik most kimehettek. A valódi különbség az, hogy engem betámadott a hálózat még egy hamis vádat kimerítő másik eljárással is. Ahogy már írtam , pont ettől tartottam, hogy erre megy ki a játék, ezért időzítették az egész törvénytelen eljárási cselekményt úgy, ahogy. Elkeserítő, hogy ezt 2022 májusában is meg tudták így rendezni. A kormány zászlójára tűzte, a társadalom túlnyomó többsége népszavazáson is kimondta, hogy nem kér az LMBTQ iskolai nyomulásából, én is kifejezetten ez ellen emeltem fel a szavam, és jeleztem ezt a veszélyes szándékot már 2019-ben, most ezért támadtak meg.