Extra, LMBTQP+ :: 2022. június 26. 19:00 ::

Élet a Tescónál - Heti progresszió (CXXXV. rész)

A Heti progresszió soron következő részében apró kitekintést teszünk a technika világába, valamint az olvasóink által beküldött képekből szemezgetünk. Ne is húzzuk tovább az időt, csapjunk bele 2022 júniusának utolsó Heti progressziójába.

3. A Pride-hónap végéhez közeledvén bőven maradtak még munícióink, ezt a "gyöngyszemet" pedig már csak azért sem akartam kihagyni, mert jártas vagyok a videójátékok világában.

Az LMBTQ-ünnepségből a Microsoft óriáscég sem akart kimaradni, ezért piacra dobták a szivárványszínű Xbox Pride kontrollert, melyet számos LMBTQ-szervezet is támogatott. A "szokásos"dizájn mellett az eszköz az Xbox Design Lab segítségével teljesen testreszabható lett, és már javában elérhető azok számára, akik szerint "így majd biztosan jobban megy a játék".



"Büszkeség" már az Xbox kontrollereken is (forrás: Microsoft)

2. Az alábbiakban olvasónk történetét tolmácsolom, akinek az unokahúga az édesanyjával vetette meg az elviekben gyerekeknek szóló TOPModel Kreatív Magazint, ám amikor otthon jobban belelapoztak a kiadványba, kellemetlen "meglepetés" érte őket. A szintén olvasónk által küldött képek magukért beszélnek, és bár eltelt egy bizonyos idő, mióta először láttam őket, még most sem sikerült rájönnöm, pontosan mi ez, jobban mondva ki ez. Igen, értem, hogy a történet szerint Eddy Confetty, de ez az erősen conchitás beütés kissé elbizonytalanító. Egy biztos, bármi is van a képen, és bármilyen "toleranciát" igyekeznek közölni vele, az ilyesmi egészen biztosan nem gyerek kezébe való.



Eddy Confetty kissé furcsán néz ki (fotók: olvasónktól)

A magazin kiadója és szerkesztősége egyébként viszonylagos homályba burkolózik – talán nem véletlenül. Annyi bizonyos, hogy egy Pesti Könyv Kiadó névre hallgató cég áll a kiadványok mögött.

1. Budapestről egészen a skóciai Livingston városáig repülünk, itt működik a nálunk is jól ismert Tesco legnagyobb elosztóközpontja. A Pride-hónap alkalmából "meglepő módon" ők is szivárványba borultak, erről mutatunk most képeket, amelyeket szintén egy kedves olvasónk küldött a rovat részére.



Mindennapi rémálmok a Tesco elosztóközpontjában (fotók: olvasónktól)

A "tolerancia kampány" már az alkalmazottak parkolójában is betolakszik a szerencsétlen munkavállalók mindennapjaiba, de az étkező folyosóján tovább folytatódik a tortúra. Egy felhívás keretében ugyanis arra buzdítják a dolgozókat, hogy június 25-én, szombaton viseljenek minél világosabb, vagy éppen szivárványszínű ruhát a Pride támogatása céljából. Érdekesség, hogy külön aláhúzták: focimezt senki ne vegyen fel. Így telik tehát egy munkavállaló mindennapja az Egyesült Királyságban. Ha akarja, ha nem.

Ezúton is szeretném megköszönni kedves olvasóinknak a hetek óta rekordmennyiségben érkező híranyagokat és képeket, az így felpörgött hetiprogresszio@protonmail.com címre továbbra is várjuk őket! Egy hét múlva folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info