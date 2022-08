Két 1995-ös videót töltöttek fel Youtube-ra annak a beteg szektának a szeánszáról, mely a Fidesz-kormánynak köszönhetően mára történelmi egyháznak hazudhatja magát. Németh Sándor itt éppen démonűzéssel foglalkozik, kiűzve a rángatózó agyhalottakból a bort, a sört, a pálinkát, a nikotint - és a kábítószert is, melynek a jelek szerint meglehetősen sokan hódoltak a szekta hívei közül (ha tudták egyáltalán, hogy mi történik körülöttük).

Valószínűleg ezt a videót is töröltetni fogják majd a Youtube-ról, ezért jelezzük már most, hogy VK-n itt , illetve itt érhetők el (ahogy továbbra is láthatók a kapcsolódó anyagokban szereplő videók is).