Te rongyos élet - Heti progresszió (CXLIII. rész)

Folytatódik heti rovatunk, amelyben ismét összegyűjtöttük a legprogresszívebb híreket egy hármas toplista keretében. Minden levelet ezúttal is köszönök, a hetiprogresszio@protonmail.com természetesen továbbra is töretlenül üzemel. Lássuk is a híreket!

3. Manapság egy sorozat, film, vagy éppen videójáték elkaszálása egyáltalán nem megy ritkaságszámba, amely többek között a túlkínálattal és a silány végtermékekkel is magyarázható, a szigorúbb költségvetésről nem is beszélve. Azonban a tisztogatásnak néha „védett növények” is áldozatul eshetnek, így történt, hogy a Warner Bros. Discovery Manapság egy sorozat, film, vagy éppen videójáték elkaszálása egyáltalán nem megy ritkaságszámba, amely többek között a túlkínálattal és a silány végtermékekkel is magyarázható, a szigorúbb költségvetésről nem is beszélve. Azonban a tisztogatásnak néha „védett növények” is áldozatul eshetnek, így történt, hogy a Warner Bros. Discovery törölte a Superman fekete főszereplőjével történő rebootját is), egészen pontosan „lelassították” a munkálatokat, amely végleges törlést azért még nem jelent.



Egyelőre késik... (forrás: DC Comics)

Nyílt támadás ez a szabad világ és a feketék kibontakozási lehetőségei ellen…

2. A brazil születésű Meirivone Rocha boldog házasságban él egy Marcelo névre hallgató rongybabával, akivel (amivel?) A brazil születésű Meirivone Rocha boldog házasságban él egy Marcelo névre hallgató rongybabával, akivel (amivel?) megszületett első közös gyermekük is. A fura frigynek köszönhetően Rocha hamar népszerű lett a közösségi médiában, de némi megnyugvásra ad okot, hogy a legtöbben nem igazán értik, mire jó ez az egész. S mint kiderült, a dolog kevésbé aggasztó, mint például abban az esetben, amikor valaki tényleg szerelmes lett egy csillárba. Az esküvő nem igazi volt, a nő azért ment bele, mert egy tévéműsor keretein belül házat szeretne nyerni a gyerekeinek, hogy segítse őket előrejutni az életben.



A boldog család! (forrás: Jam Press)

A 37 éves nő még akkor „esett teherbe” Marcelotól, amikor randiztak, azért is házasodtak össze, hogy ne legyen házasságon kívüli a születendő gyermek. A közösségi médiában további infókat is megosztott a terhesség menetéről, a szülésről, de egyébként is sokat posztol a közös életükről – nyilván, mert ez a feladata. Rocha azért némi trollkodást is belevisz a dologba: elmondása szerint Marcelonak „nagyon sok jó tulajdonsága van, nem vitatkozik, vagy veszekszik, de sajnos lusta és egyáltalán nem dolgozik”. A nőt az is feldühíti, amikor valaki úgy gondolja, hogy ez csak színjáték és nem az igazság.

Ebben az esetben jól láthatjuk, hogy Meirivone Rocha egy szerep, egy játék kedvéért ment bele a nem mindennapi kalandba és nem azért, mert valóban így gondolkodik. Helyzetét a kényszer és a vélhető kilátástalanság teremtette, így ebben az esetben az lenne inkább a kérdésünk, ki talál ki ilyen játékot?

1. Bemutatta az Adidas az egyébként kinézetre jól sikerült új magyar válogatott mezt egy... hát nem igazán lehet megállapítani, milyen modellel. Az illető neme is kétséges, azonban azt nyilvánvalóan leszűrhetjük, hogy nem európai entitásról beszélünk. Valószínűleg egyébként férfi az illető, mert egy piros színű mezt már nővel (vagy legalábbis olyasmivel) mutogatnak



Méltatlan reklám (forrás: adidas.de)

Egyébként ezzel párhuzamosan érdemes szemezgetni a „német” modellek között is, egészen nevetséges, amit az Adidas (is) művel.



Vannak bajok német oldalon is (forrás: adidas.de)

Én ezekkel a hírekkel köszönöm meg mindenki figyelmét, hamarosan tovább folytatódik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info