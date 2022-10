Extra, Antimagyarizmus :: 2022. október 22. 11:30 ::

Varjú, aki nem hallott a Turul-ügyről - aljas vagy ostoba?

Ismerjük bizonyára a régi viccet, hogy három tulajdonságot nem birtokolhat egy ember egyszerre. Nem lehet valaki kommunista, becsületes és intelligens. Mert ha valaki becsületes és kommunista, az nem lehet intelligens, ha intelligens és kommunista, az nem lehet becsületes, ha azonban intelligens és becsületes, az nem lehet kommunista. Valamiért ez jutott eszembe, mikor láttam, hogy a Magyar Jelen stábjának sikerült mikrofonvégre kapni Varju Lászlót, a Gyurcsány-párt (DK) egyik prominensét.

No, nem pont ez a hármasság fogalmazódott meg bennem (bár akár indokolt lehetne ez is) Varjuval kapcsolatban, hanem egy két válaszlehetőséget megfogalmazó kérdés. Vajon ennyire ostoba, vagy ennyire aljas?

Történt ugyanis, hogy miután gyakorlatilag bárki, aki csak egy kicsit is követi a közélet alakulását, hallott arról, hogy a kárpátaljai Munkácson az ukránok eltávolították a várról a Turul-szobrot. Sokakban hatalmas felháborodást váltott ki teljes joggal. Talán nem valóságtól elrugaszkodott feltételezés, hogy az egyik legerősebb ellenzéki párt egyik legismertebb politikusa is hallott az ügyről...

Ám az alábbi videó tanúsága szerint ez így van, Varju "nem hallott róla", íme:

Nyilvánvalóan nem ez az igazság, teljesen biztos, hogy hallott róla, ismeri annak részleteit. Tehát az ostoba és az aljas válaszlehetőségek közül jelöljük meg az aljast. De mivel - mintegy keretbe foglalva az egészet - még DK-s is, tegyük hozzá, hogy becstelen is, ugyanis nem vállalta fel őszinte véleményét. Az igazság ugyanis nagyjából az lehet, hogy teljesen érdektelen (talán még örül is neki) számára az egész, mint ahogy a határon túli magyarság ügye, de a csonkaországi is csak abban az értelemben, hogy szavazatokat gyűjtsön és belőlük éljen meg. Mert pártja egy internacionalista, szélsőliberális alakulat, amelynek semmilyen pozitív viszonyulása nincs a magyarsághoz. Csak annyi, hogy sajnálatos módon területileg itt működik, de nem magyar, csak magyarországi párt.

Lantos János - Kuruc.info