Leleplezték a titkos izraeli csoportot, amely választásokat befolyásolt szerte a világban

Egy új vizsgálat rántotta le a leplet arról az izraeli csapatról, amelynek tagjai világszerte több mint 30 demokratikus választásba avatkoztak be. A palettájukon a hackelés, az automatizált dezinformálás és a szabotázs is megtalálható – írja a The Guardian nyomán a hvg.

A szervezetet az 50 éves Tal Hanan, az izraeli különleges erők egykori irányítója vezeti, aki Jorge álnéven tevékenykedik. A jelek szerint több mint két évtizede dolgozik választások befolyásolásán úgy, hogy az ne tűnjön fel senkinek. A Team Jorge néven tevékenykedő csapatot titkos felvételek, valamint a The Guardiannak kiszivárogtatott dokumentumok leplezték le.

Hanan nem volt hajlandó válaszolni a csapatával kapcsolatos kérdésekre, ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen jogsértést követett volna el.

A nyomozás során kiderült, hogy a csapat nemcsak a választások befolyásolásán dolgozott, de vállalati ügyfelei is voltak már. Hanan a beépült újságírónak arról beszélt, hogy szolgáltatásaival olyan hírszerző ügynökségek, politikai kampányok és magáncégek igényeit elégítette ki, amelyek titokban manipulálni akarták a közvéleményt. Azt mondta, szolgálatait igénybe vették már Afrikában, Dél- és Közép-Amerikában, az Egyesült Államokban és Európában is.

A lap beszámolója szerint Hanan egyik legfontosabb szolgáltatása egy kifinomult szoftvercsomag, az Advanced Impact Media Solutions (Aims). Ez kamu profilok ezreit vezérli a Twitteren, a LinkedIn-en, a Facebookon, a Telegramon, a Gmailen, az Instagramon és a YouTube-on is. Néhánynak még Amazon-fiókja, hitelkártyája, bitcoin-pénztárcája és Airbnb-fiókja is van. A fenti felvételeket három újságíró készítette, akik leendő ügyfélnek adták ki magukat.

Hanan a több mint hatórányi megbeszélésen arról beszélt, hogy miként lehet információt gyűjteni a konkurenciáról akár úgy is, hogy feltörik a hozzá tartozó Gmail- vagy Telegram-fiókokat. Hanan azzal is kérkedett, hogy a hiteles hírforrásokba is képes dezinformációt ültetni, amit aztán az Aims kürtöl világgá.

A Team Jorge egyik legfontosabb feladata az ellenfelek lejáratása és szabotálása. Hanan szerint arra is volt már példa, hogy az Amazonon keresztül egy szexuális segédeszközt küldtek egy politikus otthonába, hogy a feleségéről azt a benyomást keltsék, hogy viszonya van.

A The Guardian azt írja, a csapat módszerei komoly kihívás elé állítják a nagy technológiai vállalatokat, amelyek azon dolgoznak, hogy valahogy elejét vegyék a dezinformálásnak. A Team Jorge tevékenysége emellett Izraelt is kellemetlen helyzetbe hozhatja, az elmúlt években ugyanis egyre nagyobb volt a nyomás az országon a kiberfegyver-exportja miatt. Elég csak a Pegasus szoftverrel kapcsolatos botrányra gondolni. Hanan a műveletek egy részét a Demoman International nevű vállalaton keresztül vezette, amit az izraeli védelmi minisztérium védelmi exportot népszerűsítő weboldalán is bejegyeztek. A minisztérium nem reagált a lap megkeresésére.

A rejtett kamerával rögzített felvételeket 2022 júliusa és decembere között készítették az újságírók. Az anyag ritka betekintést enged abba, miként működik a dezinformációs gépezet.

A Hanant megkereső három újságíró egy politikailag instabil afrikai ország nevében kereste meg a csapatot, hogy segítséget kérjenek a választások elhalasztásához. A találkozók a Team Jorge székhelyén, egy jelöletlen irodában történtek, nagyjából 32 km-re Tel Avivtól.

Hanan úgy jellemezte a csapatát, mint akik jártasak a pénzügy, a közösségi média és a kampányok, valamint a „pszichológiai hadviselés” területén, illetve világszerte mintegy hat irodában dolgoznak.

Hanan azzal is dicsekedett, hogy az Egyesült Államokban is részt vett „két nagy projektben”, de azt állította, hogy az amerikai politikába nem nyúlt bele.

A választásokba való beavatkozásért 6-15 millió eurót, vagyis nagyjából 2,2-5,7 milliárd forintot kért.

Más esetekben szerényebb volt a díjazása: még 2015-ben 160 ezer dollárt kért a Cambridge Analyticától, hogy részt vegyen egy nyolchetes kampányban egy dél-amerikai országban. De a kiszivárgott e-mailek alapján a nigériai elnökválasztáson is együtt dolgozott az említett céggel. A Cambridge Analytica az a vállalat, amelyről évekkel ezelőtt kiderült, hogy adatokat gyűjtött a Facebook felhasználóiról.

Hanan szerint az Aims nevű szoftvert, amivel 5000 kamu profilt lehet létrehozni és kezelni, 17 választáson vetették be eddig. A szoftver 2022-ben már 30 ezer botot tudott irányítani, amelyekhez évekre visszamenőleg kreáltak valós történetet.

Hanan nem adott egyértelmű választ arra, hogy a kamu profilokhoz tartozó képeket honnan szerzik be, ugyanakkor az egyik esetben kiderült, hogy egy általa létrehozott botnak egy Leedsben élő nő orosz közösségi oldalon megtalálható képét lopták el. Valószínűleg így tehettek az összes többivel is. A beszámoló szerint a Meta már eltávolította azokat a botokat a platformjairól, amelyek a Team Jorge-hez köthetők.

Hanan azzal is eldicsekedett, hogy milyen könnyen képesek feltörni a különböző Gmail- és Telegram-fiókokat. Az újságíróknak megmutatta például egy kenyai „fontos ember” asszisztensének fiókját is. Előbbi a választásokon is indult, amit néhány nappal később tartottak az országban. Emellett megmutatta azt is, hogy képesek feltörni a Telegram-fiókokat: belépett például William Ruto kenyai elnök bizalmasainak Telegram-fiókjába is. Hanan azt is megmutatta, miként tünteti el a nyomait, ugyanakkor a The Guardian szerint volt, hogy hibázott, és ezt nem tudta megtenni.

A Team Jorge az SS7 nevű sebezhetőséget használhatta ki, amelyet a szakértők évtizedek óta a távközlési hálózat gyenge pontjaként tartanak számon.