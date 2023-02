Extra, LMBTQP+ :: 2023. február 16. 18:04 ::

Nem pedofil, ugyan... csak éppen 13 éves fiúk képére recskázik a krúdys buzeráns

Gyermekkorú fiúval kezdett ki Bite Zsolt, az a 40 éves pedagógiai asszisztens, akiről hétfőn derült ki, hogy egy 15 éves fiúval “kavar”. Ábel zaklatása azért is jelentős, mert bizonyítottan dönti meg Bite védekezését, miszerint semmi jogszerűtlen nincs abban, amit csinál, ugyanis a beleegyezési korhatár a magyar törvények szerint 14 év, írja a PestiSrácok.

A lap hozzájutott egy fotósorozathoz is, amin jól látható, milyen felvételekkel "szórakoztatja" zárt TikTok-csatornáján közel 1500 követőjét "BZsolt BigBoy". Vonagló, kéjelgő testét 14 év alattiak is láthatták.

Az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – azóta csak volt – dolgozója hétfőn bukott le. Mint kiderült, rendszeresen dicsekszik azzal, hogy tizenéves kamasz fiúkkal folytat szerelmi viszonyt. Youtube-csatornát is működtet, ahol erősen korhatáros tartalmakat oszt meg. Ezek mind a mai napig elérhetők. Az egyik videón aprólékos részletességgel számolt be arról, hogyan elégítette ki egy tizenegyedik osztályos fiú.

Bite nagy hanggal volt eddig: bár vizsgálatot indítottak ellene a Krúdyban, majd el is bocsátották, fennen hirdette, hogy a TASZ, a Helsinki Bizottság és más liberális szervezetek majd úgyis megvédik. Arra is hivatkozott, hogy ő nem pedofil, hanem efebofil, ami jogilag teljesen rendben van, 14 év ugyanis a beleegyezési korhatár.

A PS most egy olyan TikTok-beszélgetést mutató mentést kapott, amely megdöntheti a pedofil – bocsánat, efebofil – pedagógiai asszisztens védekezését, és büntetőjogilag is komoly bajba kerülhet. A kifotózott beszélgetés alapján BZsolt Big Boy egy 13 éves fiúra írt rá ismerkedési szándékkal. A fiú egy “ratyi” kifejezéssel letudta volna, mire Bite közölte vele, hogy köszöni a bókot. Azt is hozzátette a fiúnak címezve, hogy helyes srác, és jólesett ki***ni a profilképére. A fiú erre már csak annyit kérdetett: “rendőrség mehet?”

Bite TikTok-csatornájáról több fotót is kapott a lap, amelyeken álló nemi szervvel, egy szál alsónadrágban simogatja magát, ágyon fetreng, vagy a hátsóját tolja a kamerának.

Ezeket a gusztustalan felvételeket nem is titkoltan fiatal fiúknak szánja, akikkel valamilyen kapcsolatban reménykedik. Hogy miért, az a képeket látva egyszerűen érthetetlen.