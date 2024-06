Extra :: 2024. június 16. 18:33 ::

Cycle Sisters - Heti progresszió (CCXXXVI. rész)

Heti progresszió rovatunk ismét jelentkezik, immáron a megszokott időpontban, vasárnap.

Visszatekintünk még egy kicsit a választásokra, biciklis ruhákat nézegetünk és beköszönünk a Google vállalathoz is. A beküldött leveleket, képeket, anyagokat most is mint mindig, köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is dübörög, csakúgy mint a rovat.

Vágjunk is bele!

3. Ahogy ígértem, egy kis választási utózönge Németországból, Lipcséből. Nem, nem a Zöldek vagy a szélsőbal plakátja ez, hanem a Kereszténydemokrata Unióé (CDU).



Igen, ez amúgy (még) Németország

Mindenki vonja le magának a megfelelő következtetéseket, a képet pedig köszönjük olvasónknak!

2. Maradjunk témánál, kerékpáros hidzsábot villantott a Rapha sportruházati márka.



Újabb "piaci rést" sikerült betömni (fotók: Rapha)

A brit cég az új Rapha Women kollekcióhoz hozzácsapott egy kampányt is „This Is How We Ride” címmel, a kollekció egy hidzsábot, egy hosszú felsőruházatot és bélelt nadrágot tartalmaz.

A cég közleménye szerint eddig „figyelmen kívül hagyták és alulértékelték a kerékpáros nőket”, de láthatóan ez most „forradalmian” megváltozik. Rögtön bele is csaptak a lecsó közepébe, ugyanis a kollekciót a Cycle Sisters muzulmán női kerékpáros csoporttal karöltve alkották meg.

Zainab Arian, a Cycle Sisters vezetője elárulta, hogy már négy éve folytak a tárgyalások egy lehetséges ruházatról, a célegyenesbe érve (ha már biciklizésről van szó) pedig „mindenki nagyon izgatott”.

1. Olvasónk használta egy kicsit a Google-t, meg is lepődött, milyen „rasszista és kirekesztő” maradt a cég még mindig, elmondása szerint „jogsegélyért szeretne folyamodni a gyermeki lelkét ért sérelem miatt”.



Még a Google sem eléggé progresszív!

A „fájdalommal vegyes megdöbbenés” közepette pedig mi is gondolkodjunk el egy pillanatra, mégis hogyan engedhet meg magának ilyen súlyos mértékű megkülönböztetést a világ egyik progresszív zászlóshajója, ahol bizonyos témákra, képekre már rákeresni sem lehet a politikai korrektségtől eltérő nézőpontból.

Átgondolni a dolgot lesz egy teljes hetünk, mert bizony most ismételten búcsúzik a Heti progresszió rovata.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info