Extra, Lapszemle :: 2023. március 6. 11:02 ::

Great Reset-propaganda a Mandineren

Meglehetősen érdekes cikk jelent meg a Mandineren Belehalhat-e az emberiség a negyedik ipari forradalomba? címmel. Az írást Halaska Gábor jegyzi.

- Aki uralja a negyedik ipari forradalom kapcsán kifejlesztett technológiákat, az fogja uralni a világot. Ha nincs szabályozás, az emberiség nagy része bajban lesz – húzza alá Klaus Schwab, világszerte ismert szaktekintély - fogalmaz mindenfajta negatív kritika nélkül.

Kiderül továbbá, hogy Klaus Schwab, akit teljes mértékben pozitív figuraként jelenítenek meg (ugyebár "világszerte ismert szaktekintély"), azt mondja, az emberiség bajban lesz, "ha nincs szabályozás". S hát be kell vallani, ez nem hangzik túl megnyugtatóan, hiszen láttuk, milyen hatékonyan működtek a szabályozások például a Covid időszaka alatt, melyet Schwab úgy jellemzett, hogy egy nagyszerű lehetőség. A nagy újraindításra, tehát a "Great Resetre".

Azt vallja tehát, aki uralja a negyedik ipari forradalom kapcsán kifejlesztett technológiákat, az fogja uralni a világot. De nyilván vannak veszélyek, ezért "kell a szabályozás", de ne aggódjunk, ő már erről is gondoskodott. Hogy is írta? "Nem lesz semmid, és boldog leszel". Nem kell azon aggódnunk, ki fogja uralni a világot, nyilván így értendő.

A fentiekből pedig természetesen következhet az is, hogy akik nem akarnak majd ezekhez az új irányelvekhez igazodni, azok is "bajban lehetnek". A Mandineren megjelent cikkel nem az a baj, hogy szemlézte Schwab gondolatait, még csak az sem, hogy feltárja az új ipari forradalom visszásságait, hanem az, kifejezetten kritikátlanul viszonyul az egészhez, nem mutat rá (nyilván nem is akar) mindezek árnyoldalaira, buktatóira. Meglehetően aggasztó ez egy olyan portálon, amely gyakran tünteti fel magát akképpen, mint konzervatív talajon álló, a globális hálózatokkal ellentétes szellemiséget bemutató oldal. Ezen írás nagyon nem ilyen volt, az kétségtelen.

A Great Reset, amelyet szokás "új világrendként" is nevezni, egy olyan teória, amely egyfajta furcsa egyveleget, egy marxista kapitalizmust akar megvalósítani. Ez volna a jelenkori globális kapitalizmus újabb válfaja, amelyre azért van szükség, mert a jelenlegi már igencsak működésképtelennek mutatkozik, bomlik az egypólusú világrend, a resetre (újraindításra) pedig akkor van szükség, amikor a rendszer akadozik, lefagy. Itt is erről van szó. Ugyanis úgy látják, a rendszer már nem tud működni jelenlegi paraméterei mellett, ezért kell újraindítani. De ez ettől még nem lesz lényegileg más rendszer, csak sokkal precízebb, pontosabb. S számunkra veszélyesebb.

A Világgazdasági Fórum (WEF) a 2021-es Davosi Fórumon mutatta be a világ állapotának "javítására" és a Covid-19 pusztító hatásának mérséklésére irányuló kezdeményezését. A pontos neve: „The Great Reset” – vagyis a nagy visszaállítás.

Lantos János - Kuruc.info