A Migros nevű cég reklámplakátjáról a képet olvasónk küldte:

Cseppet sem tolakodó a német szövegben a jól kiemelt, "woke" körökben divatos angol "diversity" szó. És még mintha a nyulak között is lenne fajkeveredés... Persze ez minden más esetben megmosolyogtató riadalom lenne csokinyulak esetében, ezzel a felütéssel viszont alighanem ezt is szerették volna sugallni, és persze a mellüket verni a progressziójukat bizonyítandó.

A reklámkampánnyal a helyi sajtó is foglalkozott , miután a fehér felsőbbrendűséggel nehezen vádolható jamaicai származású tévés műsorvezető, a Diverzitásnaplók című podcastot is levezénylő Alexandra Maurer is kiakadt rajta, szerinte félrement ez a diverzitásüzenet, és kíváncsi rá, hogy melyik fejes tartotta ezt jó ötletnek.