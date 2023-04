Úgy esett, hogy az innivalóké lesz a főszerep a soron következő Heti progresszióban, de azért jut ide még nekünk egy érdekes kontraszt is. Kezdjünk is rögtön ezzel, mielőtt rátérnénk a sörre és a kólára.

3. Jó volt látni, hogy nyomokban még Joe Biden is emlékszik a saját rasszára, még akkor is, ha ezt meglehetősen ritkán és enyhén fejezi ki. Mindenesetre mulatságos és nosztalgikus, ahogy félretolja az indiai „kollégát”, Rishi Sunak „brit” miniszterelnököt, hogy egy másik fehéret köszöntsön helyette.

Ha már Sunak, akkor pedig álljon itt egy rövid, de velős történet még 2022 decemberéből, melyre olvasónk hívta fel a figyelmemet. Sunak ugyanis „ különleges fogadást ” tartott a miniszerelnöki hivatalban hanuka alkalmából, sőt, párhuzamot is vont a hindu díváli (fények ünnepe) és a hanuka között. Akkor és ott azt is megemlítette, hogy jövőre (vagyis 2023-ban) Izraelbe látogat az állam 75. születésnapja miatt, az utat pedig „alig várja”.

Kíváncsi vagyok, hogy reagált volna a zsidóság, ha az ő ünnepük is „vázlatosan” lett volna megünnepelve.

2. A Bud Lightot, Amerika egyik legnagyobb sörmárkáját talán azok is ismerik, akik egyébként nem érdeklődnek a tengerentúli termékek, vagy úgy általában az alkoholok iránt. A sör nagy népszerűségnek örvend, azonban most melléfogtak.

Megjátszották ugyanis, hogy egy transznemű „nővel” kezdték reklámozni a márkát, amelyet a fogyasztók nem igazán értékeltek. Alapvetően liberális (!) helyeken is rendkívüli mértékben visszaesett a Bud Light iránti kereslet, volt olyan bár, ahol 80 (!) százalékkal, amely elképesztő mérték, de a nem éppen konzervatív felfogásáról híres New York sem panaszkodhat, itt – szintén egy liberális negyedben – 58 százalékos veszteséget is elkönyvelhetett egy másik kocsma.