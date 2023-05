Extra, LMBTQP+ :: 2023. május 22. 20:20 ::

Valami dudorodik - Heti progresszió (CLXXXI. rész)

Google Street View, besötétedett Pókember és egy különösen gusztustalan Adidas-féle kampány. Ezek kaptak helyet a soron következő Heti progresszióban. A leveleket mint eddig is, ezúton is köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com egy sajnálatos technikai hiba után továbbra is töretlenül üzemel.

Vágjunk is bele!

3. Kedves olvasónk fedezte fel, hogy az egyébként tavaly megjelent Google Street View-reklám, amelyet a alkalmazás 15. születésnapjára készített a Google, meglehetősen kirekesztőre sikeredett. Az 1 perces kisfilmben különböző helyszíneket látogatunk meg, ám ezektől teljesen függetlenül egyetlen fehér ember sem szerepel a videóban, így az óriáscég lényegében kimaxolta a fehérmentesség minden vetületét.

Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy meglepődtünk, a szemfüles észrevételt viszont ezúton is köszönöm olvasónknak.

2. Hamarosan debütál a magyar mozikban a Pókember: a pókverzumon át című animációs akciófilm, amely szintén nélkülözi az eredeti, fehér bőrű Pókembert. A lényeg, hogy ez a film ismét Miles Morales-t helyezi középpontba, aki az eredeti Pókember, Peter Parker halála után az univerzumában átvette a hálószövő szerepét. Ez a felállás nem mai, hiszen Morales már egy saját PlayStation-játékot is kapott egy korábbi animációs filmmel és megannyi képregénnyel egyetemben, persze a karakterválasztás és az újabb film időzítése nyilván nem véletlen, hiszen ennél jobban nehezen is illeszkedhetne a jelenlegi korszellembe.

Az elmúlt időszakban csúcsokat döntögető mértékben „színeztek ki” különböző karaktereket, vagy akár történelmi szereplőket, mindenféle hitelességet sutba dobva. Mivel a szakma berkein belül érdemi tiltakozás nincs, ezért magán a társadalmon múlik, végül megbukik-e ez az irány.

A filmet persze már itthon is nagyban népszerűsítik, ezt örökítette meg olvasónk.



Persze a női karakter fehér maradt...

1. Az Adidas „Pride 2023” kollekciójában női fürdőruha is helyet kapott, azonban annak ellenére, hogy a női részlegen található az áru, egy elképesztően ijesztő, valaha (?) férfi modellel Az Adidas „Pride 2023” kollekciójában női fürdőruha is helyet kapott, azonban annak ellenére, hogy a női részlegen található az áru, egy elképesztően ijesztő, valaha (?) férfi modellel népszerűsítik a terméket.

Amennyiben már nem ismernénk fel távolról a problémát, akkor más úton is megbizonyosodhatunk arról, hogy nagy a baj: a modell mellkasa szőrös, lent pedig kidudorodik valami, aminek egy nő esetében nem szabadna ott lennie (mellesleg az illető fekete is, de ezt a kampányt ellenzők igazából már meg sem említik). A furcsa lény egyébként más, „Love Wins” feliratú termékeket is népszerűsít az Adidas honlapján.



Érdekes, hogy a kampányt ellenzők főként annyit domborítottak ki, hogy egy női fürdőruhát miért nem nő reklámoz, ennél tovább kevesebben merészkedtek (fotó: Adidas)

Sokan bojkottra szólítottak fel az Adidas ellen, a vállalatot pedig azzal vádolják – modern kifejezéssel élve, hogy „eltörli a nőket”, amiért egy ruhadarabot nem nőkkel reklámoznak.

Csak emlékeztetőül, az Adidas volt az egyik olyan cég, ami megszakította üzleti kapcsolatát Kanye Westtel, miután a rapper őszinteségi rohamot kapott, és antiszemita megnyilvánulásokat tanúsított, valamint a Führert éltette. 2023 első negyedévében ez 440 millió dollár veszteségébe került a márkának.

Különben az Adidas-modellekkel már korábban is volt probléma, anno egy tavalyi Heti progresszióban ugyanúgy helyet is kaptak . Az aranymetszést tovább erősíti, hogy ugyanebben a részben adtam hírt a fekete Supermanről is, pontosabban arról, hogy a vele készülő reboot munkálatait „lelassították”. Úgy látszik, ez a Pókemberre már nem igaz.

Akinek a képek láttán még nem érkezett vissza a gyomortartalma, az videón is megnézheti a felejthetetlen pillanatokat, hátha viszontlátja a vacsoráját.

Én ezzel búcsúzom mára, hamarosan ismét érkezem a haladó hírek újabb válogatásával.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info