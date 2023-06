Extra :: 2023. június 10. 18:31 ::

A repülés biztonságáról és a "klímacsíkokról" is szó lesz az OMSZ Múzeumok éjszakája-programján

A hőmérséklet áll az Országos Meteorológiai Szolgálat programjainak fókuszában a Múzeumok éjszakáján, a szervezet Kitaibel Pál utcai főépületében és Pestszentlőrincen a Marczell György Főobszervatóriumban is várja a látogatókat június 24-én.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kitaibel Pál utcai székházában idén a hőmérséklet lesz a programok középpontjában. A szervezet 2018-ban kezdte bemutatni a legnépszerűbb meteorológiai elemeket, már körbejárták a csapadékot, a sugárzást, a szelet, idén pedig azt mutatják be, mi a hőmérséklet.

A programok 15 órakor kezdődnek, és a szakemberek bemutatják, hogyan mérték régen a hőmérsékletet és milyenek a jelenlegi eszközök, megmutatják, mennyire komplex folyamat a hőmérséklet előrejelzése, mikor és miként veszélyeztetheti a hőmérséklet a repülés biztonságát. Szó lesz arról is, milyen trendek mutathatók ki a hőmérséklet-mérések adataiból, és, hogy mi azok a "klímacsíkok". A levegőminőségi standnál az érdeklődők megtudhatják, milyen a belélegzett levegő minősége, mik a légszennyezés problémai, a szmog típusai.

A gyerekeket "meteomókával" várják, az izgalmas, érdekes kísérletekkel tűzdelt előadások 15 órától másfél óránként indulnak, az előadást nagycsoporttól alsó tagozat végéig ajánlják.

Délután 5 órától 30-40 perces szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, itt többek között arról beszélnek a szakemberek, hogyan befolyásolja a hőmérsékleti rétegződés a csapadékformát, hogyan hat egy Jumbo Jet teljesítményére a hőmérséklet, a levegő sűrűsége vagy a tengerszint feletti magasság. Bemutatják az aeroszol részecskéket, de szó lesz másfél évszázad adatai alapján a magyarországi hőmérsékleti viszonyokról és a hosszútávon detektált változásokról. Az egyik előadás témája a hőérzet lesz, ami azt járja körül, miért térhet el a mért és érzett hőmérséklet, lehet-e ezt számszerűsíteni és ha igen, hogyan.

A látogatók kipróbálhatják a meteorológiai szolgálat stúdióját is.

A pestszentlőrinci Marczell György Főobszervatóriumban június 24-én, szombaton 12 órakor kezdődnek a programok. A Gilice téri obszervatórium meteorológiai tanösvényén a látogatók megismerkedhetnek a hagyományos mérőeszközökkel és az automata meteorológiai állomással. Bemutatják a látogatóknak a korszerű távérzékelési eszközöket is, mint például a radart, a villámdetektort és a napsugárzás összetevőinek mérésére szolgáló készülékeket. Emellett a levegőminőség-mérés folyamatát is megmutatják a látogatóknak. A program részeként a nap során több alkalommal is felengednek magaslégkört kutató szondákat. A program látogatásához bejelentkezés szükséges az events.met.hu/muzej oldalon.

A programokról részletesen a meteorológiai szolgálat honlapján, a www.met.hu oldalon lehet tájékozódni. Egyes programokra előzetesen jelentkezni kell, ezt az events.met.hu/muzej oldalon lehet megtenni.

(MTI)