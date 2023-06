Extra :: 2023. június 20. 21:35 ::

Aki még a "transznemű" versenyzőkön is túltesz: íme a 12 éves kis néger, a U12-es amerikaifutball-torna legjobbja

A képen a Miamiban rendezett, U12-es amerikaifutball-torna legjobbja, a 12 ÉVES Jeremiah Johnson látható - írja a Nemzeti Sport, és miért is ne: ha férfiak versenyezhetnek nőként, akkor ez a néger is lehet 12 éves. Csak azt nem értjük, miért nem vallotta magát egyben eszkimó kislánynak is.

Íme a bizonyíték az életkorára: