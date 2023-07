Extra :: 2023. július 3. 07:28 ::

700 millió forintnyi összeget is megadnának az Egy Gyűrű-játékkártyáért

Két hete jelent meg a Magic the Gathering gyűjtögetős kártyajáték legújabb kiadása, ami most éppen a Gyűrűk ura világán alapul. Az ilyen kártyajátékok nagy vonzereje, hogy ha megveszünk egy csomag kártyát, abban véletlenszerű lapok lesznek, amikből aztán mi magunk állíthatjuk össze a paklinkat, amivel játszunk. Ez egyrészt óriási változatosságot és rengeteg felfedeznivalót ad, másrészt alaposan rájátszik az ember alapvető gyűjtőszenvedélyére is. Utóbbit a kiadó eddig is ügyesen piszkálgatta a különféle ritka, szuperritka és extrém szuperritka lapokkal, amelyeknek hamar kialakult a saját piacuk, néha akár több száz, vagy több ezer dolláros árakkal is egy-egy igazi különlegességnél – írja a Telex.

A gyűrűk urás kiegészítővel alighanem kimaxolták ezt a jelenséget, ebbe a kiadásba bekerült ugyanis az Egy Gyűrű kártya, amiből egyetlenegy példányt nyomtattak csak, amit aztán véletlenszerűen kevertek a piacra kerülő több millió kártyacsomag egyikébe. Na ezt a lapot sikerült most kibontania egy szerencsés játékosnak, akinek egyelőre sikerült anonimnek maradnia, de a lap hivatalos minőségi értékelése kikerült a netre, és a játék kiadója is megerősítette a valódiságát. Ez az értékelés amúgy a kártya fizikai állapotát jelenti, hogy mennyire kopott vagy karcos – ami ezen a piacon nagyban befolyásolja az árat. Az Egy Gyűrű a tizes skálán 9-es minősítést kapott, vagyis közel tökéletes – bár, mivel csak egy létezik belőle, ennek az értékelésnek önmagában vajmi kevés értelme van.



Kép: Wizards of the Coast / Kotaku / DNY59 / Getty Images

A gyűjtögetős kártyajátékokkal foglalkozó nagyobb boltok már a lap bejelentésekor licitháborúba kezdtek, hogy látatlanban minél nagyobb árat ajánljanak érte a leendő tulajának. A legmagasabb ajánlatot, 2,1 millió dollárt egy spanyol bolt dobta be a köztudatba (ez kb. 700 millió forintot jelent), de egyelőre semmilyen jel nem mutat arra, hogy a lap gazdája az eladás mellett döntött volna. Viszont ha úgy dönt, messze ez lesz a legnagyobb összeg, amit valaha ilyen játékkártyáért adtak. (Már ha nem számítjuk a gyűjtögetős sportkártyákat, ahol 10 millió dollár fölötti árat is adtak már nagyon ritka és nagyon régi, dedikált darabokért.)

Az Egy Gyűrű a Magic kártyajátékban egyébként azt tudja, hogy ha kijátssza valaki, egy időre immúnis lesz mindenféle támadásra, plusz folyamatosan egyre több lapot húz a hatására, viszont a lap lassan elszívja az életerejét. Hogy ez az effekt tulajdonképpen mennyire erős a játékban, azt alighanem soha sem fogják a játékosok igazán alaposan letesztelni.