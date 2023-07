Extra, Videók :: 2023. július 24. 12:22 ::

Nem bírt el az orosz sztárfegyverrel a NATO légvédelmi rendszere

Továbbra is komoly gondot okoznak az ukrán fegyveres erőknek az orosz Lancet kamikaze drónok. Úgy tűnik, egy ilyen pilóta nélküli repülőgép (UAV) most átjutott egy Olaszország által adományozott Aspide Skyguard légvédelmi rendszer védőhálóján, és telibe találta annak iránytóközpontját.



Fotó: Alxpin / Getty Images

Friss felvételt publikált a Ukraine Weapons Tracker egy orosz dróntámadásról, amely egy ukrán Aspide Skyguard légvédelmi rendszer ellen irányult. Az akció láthatólag sikerrel járt: egy orosz drón felvette, ahogy egy másik, Lancet típusú kamikaze-robotrepülőgép telibe találja a NATO-szabvány légvédelmi rendszer irányítóközpontját.

A Skyguard-rendszer láthatólag egyik orosz drónt sem tudta elfogni, de az nem látszik a videón, hogy ezeken kívül sikerült-e más UAV-k ellen intézkedni.





This system was originally transferred by Italy and not by Spain as was widely claimed earlier today. #Ukraine : A Ukrainian battery control post of the Skyguard Aspide air-defense system was destroyed by a Russian Lancet loitering munition near Muzykivka, #Kherson Oblast.This system was originally transferred by Italy and not by Spain as was widely claimed earlier today. pic.twitter.com/gkw6PZPmiY July 23, 2023

Oroszország ZALA Lancet családba tartozó drónjai komoly gondokat okoznak az ukrán csapatoknak: napi szinten több felvétel is előkerül arról, hogy ezek az eszközök ukrán járműveket, légvédelmi rendszereket pusztítanak a frontvonalon. Mivel páncéltörő robbanófejjel is felszerelhetők, képesek akár harckocsikat is likvidálni.

Az Aspide Skyguard egy olasz gyártmányú légvédelmi rakétarendszer, az 1970-es évek közepe óta gyártják. Bár alapvetően nem egy mai technológia képezi az alapját, az évtizedek alatt folyamatosan modernizálták, hogy képes legyen megküzdeni a modern légi fenyegetésekkel. Olaszország 2023 elején jelentette be, hogy Skyguard-rendszereket küld Ukrajnának.

Széljegyzeten érdemes megjegyezni, hogy a drónok elleni fellépés alapvetően mind az orosz, mind ukrán légvédelmi rendszereknek gondot okoz - írja a Portfólió.