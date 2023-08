3. A nemzeti oldalon is megoszlanak a vélemények arról, mennyire helyes vagy hasznos Koránt égetni, amit egyébként jellemzően az észak-európai országokban szoktak véghezvinni. Noha természetesen nem lehet cél muszlim bevándorlók tömeges letelepítése Európában, valamint a kontinens iszlamizálása sem elfogadható program, a szent könyvük elégetése legalább akkora bárdolatlanság, mint amikor ők teszik ugyanezt a Bibliával, ráadásul a megsemmisítése nem segít megoldani az eredeti problémát sem.

Ehhez kapcsolódóan viszont a mostanában kissé háttérbe szorult katonaceleb Kadirov is megnyilvánult , aki szerint "ha végeztek Ukrajnában" (ezt már mondogatja egy ideje), azok az országok következnek majd, ahol megsértették a Szent Koránt. Kadirov nem nevezett meg konkrét országokat, de feltételezhetően Svédországra és Dániára gondolhatott, itt többször égettek már el Koránokat. Főleg utóbbi ország vet fel több további kérdést, hiszen ha oda is el akar jutni, keresztül kell vágnia jó pár másik államon is. Persze ez a csecsen vezért cseppet sem zavarja, ő inkább a "túlzó, be nem váltott ígéreteiről" híres – maradjon is így.