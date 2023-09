Extra, Külföld :: 2023. szeptember 14. 15:42 ::

Megfigyelés ADL módra - persze erről is Hitlerék tehetnek

Ismét etikátlan dolgot művel a Rágalmazás-ellenes Liga (Anti-Defamation League), persze egyre kevesebben vannak, akik ezen meglepődnek.

Az általuk kiképzett mesterséges intelligencia – mert persze ilyenjük is van – a PlayStation konzolok rendszerein keresztül kémkedik amerikaiak milliói után, majd felnyomja őket a hatóságoknál "gyűlöletbeszéd" miatt.



"A jóért harcolnak a gyűlölet ellen" - hangzatos jelszó, bárhol eladható

A zsidó szervezet célja ezzel nem más, minthogy egy kémkedésre szánt AI segítségével nyilvántartsák és nyomon kövessék azokat, akik nem illenek az általuk képzelt világba.

Magas labda, az amerikai radikális jobboldal környezetében ismert és kedvelt Alex Jones (rádiós) műsorvezető mégsem tudta rendesen lecsapni. Az InfoWars tulajdonosa és alapítója ugyanis a mára már agyonkoptatott, de mégis népszerű, ámbár hamis párhuzammal vágta haza a hír jelentőségét.

Ugyanis az ADL arcátlansága ellenére a The Alex Jones Show-ban kijelentette, hogy ez a kémkedés "a magánélet súlyos megsértése és egy olyan totalitárius rezsim megszületését jelzi, amelyet még Hitler és a nácik is megirigyelnének". Nos igen, így kell bőszen zsidózva eljutni a "gonosz náci birodalomig". S hogy a kettő hogyan állsz össze? Egyszerű: Jones szerint a Harmadik Birodalom fő vezetői is zsidók voltak és zsidó érdekek szerint működtek, így a műsorvezető problémája némileg más, mint sok más sorstársnak, akik érdekeltek a hasonló párhuzamokban. Jones annyira zsidókat lát mindenhol ("a náci rezsim vezetői legnagyobbrészt zsidók voltak"), hogy még a Német Birodalom is zsidó a számára (ezen a ponton mondjuk meg lehetne kérdezni, hogy mi alapján bírálja Hitleréket, ha ő még náluk is "kirekesztőbb", de mindegy is), persze ettől még elítéli a gettósítást is. "Ha szereted Hitlert, akkor az ADL-t is szereted" – folytatja a hatásvadász beszédet.

"Ez a legnácibb dolog, amit valaha láttam. A nácik megfigyelték az embereket, cenzúrázták őket, ellehetetlenítettek embereket, gettókba zártak zsidókat és egyéb személyeket, nem engedték, hogy üzleteljenek, kiiktatták őket a bankvilágból" – foglalja össze Alex Jones, és ezen a ponton ez az egész katyvasz már annyira kínos, hogy az ember lassan el is felejti, mit tett az ADL és arra gondol, hogyha ilyen emberekből áll az "amerikai patrióta jobboldal", akkor jobb is, ha mennek a levesbe.



Alex Jonesnak valószínűleg nem erőssége a történelem, meg hát muszáj megfelelni a neokon közönségnek is (fotó: Joe Buglewicz/Getty Images North America/AFP)

Annyi azonban bizonyos, hogy az ADL tényleg egy totalitárius rendszert óhajt kiépíteni, persze zsidó alapokon. Az általuk nyilvántartott "gyűlöletbeszéd" kategória egyre több embert listáz, s ami természetesen az abszolút zéró tolerancia, az az antiszemitizmus minden forrása, a zsidók bírálata. A nagy hatalmú szervezet keze messzire elér, különösebben nem is mernek velük packázni, Elon Musk a kevés kivétel egyike, ő szokott rendszeresen beléjük állni, mint például ebben a történetben is.

A Rágalmazás-ellenes Liga olyan szempontból is veszélyes, hogy totális módon az élet minden területén jelen vannak, itt pedig visszakanyarodunk a történet elejére. Gondolom, sokakban felmerült a kérdés, hogy miért éppen a PlayStation hálózatán keresztül kémkednek. Nos, egyrészt azért, mert az ADL rájött, hogy a gémer lét a normalitás egyik utolsó mentsvára (volt). Számtalan írásom szólt már arról (külön sorozatban), hogy a videójáték-ipart hogyan hajtották igába "toleránsék", de a tartalmak kilúgozása mellett arra is rájöttek, hogy sokan itt kommunikálnak olyan véleményeket, amelyeket a való életben már nem mernek. Adva volt tehát a cenzúra, a megfigyelés, a "nem együttműködő" játékosok ellehetetlenítése, kizárása. Ez mára egy poszt-bolseviki diktatúrába fajult, ahol már egy enyhén LMBTQ-ellenes megnyilvánulás miatt is kizárhatnak versenyekből, boszorkányüldözést indíthatnak ellened, stb. Persze az emberi korlátok megfigyelés terén is végesek, itt jön képbe a mesterséges intelligencia, amely nagyobb hatékonysággal tudja listázni a "nácikat".

A technikai lehetőségek minderre adottak, így még annak az eshetőségét is el akarják venni tőled, hogy egy megfáradt nap után PlayStation-ön dicsérd Hitlert egy barátoddal. Ők ezt "színes világnak" hívják, mégis a lehető legszürkébb, ami létezhet.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info