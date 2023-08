Publicisztika, Lapszemle :: 2023. augusztus 17. 14:43 ::

Öld meg a búrt Telex módra!

Nemrég Jason Aldean amerikai countryénekesről volt szó a Telex kult-szórakozás rovatában. Természetesen nem a szerkesztőség lett countryrajongó, az újságírójuk csupán sírt egy sort, amiért az amolyan "vidékiesen" konzervatív Aldean új dala, a Try That in a Small Town (Próbáld ezt meg egy kisvárosban!) a Billborad 100 első helyét bérelte ki magának. Mivel a tematika nem tetszett a liberális lapnak, ezért rögtön meg is bélyegezték a számot, mivel szerintük "nem a zenei erényei miatt került a lista élére". Úgy gondolják, a hozzá készített klip "hergel a városiak ellen", mivel részleteket mutatott be a George Floyd halála miatti, félállati szintre süllyedt tüntetésekről (meg sok minden másról is). A Black Lives Matter égisze alatt zajló tüntetésekről készült részleteket azóta – számomra érthetetlen módon – Aldean stábja már kiszelektálta, így 6 másodpercet rövidült az amúgy sem hosszú klip.



Julius Malema az Economic Freedom Fighters nevű szélsőbaloldali párt alapításának 10. évfordulójára szervezett nagygyűlésén 2023. július 29-én Johannesburgban. A párt elnöke és "főparancsnoka" itt ordítozta az uszító rigmusokat is - híveivel együtt (fotó: Guillem Sartorio/AFP)

Érdeklődő ember vagyok, a country viszont azon kevés dolgok egyike, ami sosem keltette fel az érdeklődésemet. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ha nem is lesz kedvencem ez a szám sem, zeneileg teljesen rendben van, a mondanivalóról nem is beszélve, csak azt sajnálom, hogy megvágták a klipet. Természetesen a Telexnek hivatalból szidni kell a hasonló anyagokat, itt is ájrópér módra "értetlenkedik" az újságírójuk, hogy "mi a klipben látható felvételek kontextusa", illetőleg Aldean munkásságát is kettős mércével mutatja be, de most nem is ez a lényeg, hanem egy másik, az írásban elejtett, mellékszálon futó gondolat.

Ha már itt tartunk, inkább a jómadár firkász kontextusa érthetetlen, de valamiért szükségét érezte annak, hogy a countryról szóló cikkbe beleerőltesse Elon Musk egy július végi megosztásának véleményezését. Az X (Twitter) vezére saját felületén osztotta meg a Kill the Boer (Öld meg a búrt) című dalt, de nem azért, mert tetszett neki, hanem, hogy nemtetszését fejezze ki iránta.

Az apropó onnan jött, hogy Julius Malema, a dél-afrikai szélsőbaloldali ellenzék egyik vezetője, az Economic Freedom Fighters (EFF) elnevezésű szélsőbal párt parlamenti képviselője egy nagy tömegtüntetésen ennek a dalnak a részleteit ("Kill the Boer, the farmer") ordítozta bele a mikrofonba, közönségével együtt, miközben ujjaival pisztolyt formált. Malema azóta visszakozott, mondván, a dalt csupán "harci rigmusnak" szánták, és amúgy sem kellett azt soha szó szerint érteni, Musk más véleményen volt, és úgy gondolja, hogy Malema videója felhívás tömeggyilkosságra. Az erről szóló X-bejegyzésébe betaggelte Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt is, hogy miért hallgat az ügyben. Utóbbit persze inkább szánhatta költői kérdésnek, hiszen a búr népesség a világ egyik legkiszolgáltatottabb kisebbsége, az életben nem fog értük felszólalni egy dél-afrikai miniszterelnök, aki ráadásul még fekete is.

No de nem eszik ám olyan forrón a kását, Klág Dávid, a Telex felkent papja jobban tudja az igazságot, mint Elon Musk. Szerinte "Musk, mint általában, nem biztos, hogy tisztában volt a rigmus hátterével", ami azért röhejes érv, mert a techguru nemcsak, hogy ott született, de egészen 17 éves koráig ott is élt, s mivel a két korszak egybeesik, egyenlő a lehetetlennel, hogy ne tudná a dal eredeti, uszító, állatias eredetét.

De ez csak a kezdet, Klág szerint "ezt a meccset Dél-Afrikában már lefutották az elmúlt tizenöt évben", ami elég cizellált, amolyan européer megfogalmazása a fehérek tömeges legyilkolásának, meg hát a négerek által uralt "johannesburgi legfelsőbb bíróság amúgy is kimondta, hogy a dal nem uszító és nem számít gyűlöletbeszédnek, mivel nem lehet szó szerint érteni". Persze, hisz mi mást mondtak volna! Tehát, ha valaki arról énekel, hogy "le kell lőni a búrokat, az nem jelenti azt, hogy ezt is akarja tenni" - írja a Telex szerzője, s a biztonság kedvéért még odaszúrja, hogy a Kill the Boer "még hevenyészett koncertfelvételen is sokkal jobb dal, mint a Try This in a Small Town".

Nos, lehet így is játszani, lehet hasonló dalokat gyártani egyéb kisebbségekkel is (abba inkább bele sem megyek, hogy néhány esetben ennek messze több apropója lehetne, mint a búrok esetében), csak a búr szót kell lecserélni, de kíváncsi vagyok, hogy a Telex firkásza ugyanezen a véleményen volna-e mint ebben az esetben.

Musk azonban nem hagyta ennyiben, és remek troll módjára ismét felszólította a zsidó lobbi alfájának és ómegájának számító ADL-t (Rágalmazás-ellenes Liga), hogy nyilvánuljanak meg az ügyben, olvashatjuk a The Times of Israel-en. Kérte, hogy ítéljék el Malema szavait és megkérdezte, hogy "miért hallgatnak olyan szervezetek, mint az ADL"? Csodák csodájára ezt már az ADL sem hagyhatta figyelmen kívül, és sűrű lábjegyzetekkel ellátva ugyan ("fehér felsőbbrendűség" többszöri negatív említése, a "fehér népirtás" mítosznak nevezése stb.), mint akinek a fogát húzzák, de nagy nehezen elismerte, hogy a Kill the Boer bizony tekinthető erőszakra való felhívásnak. Olyan egyértelmű ez, hogy még egy ADL is meghátrált, nem úgy, mint a Telex firkásza, aki a Nagykörút mélyéről mindent rendben talált a dallal kapcsolatban. Nagy szakértő lehet a tag!

Egyébiránt Julius Malema is megérne egy misét. Még a fehér népirtásban aktív szerepet vállaló Afrikai Nemzeti Kongresszusból (ANC) is kizárták 2012-ben. 2014-től kezdve lett a szélsőbaloldali EFF parlamenti képviselője, mellesleg ő ennek a mókusőrsnek az elnöke és "főparancsnoka" is. Hogy a szerencsétlen mi ellen lázad, vagy milyen búrokat akar még megölni, nem tudom, de szerintem az ilyen alakoknak nem kell különösebb motiváció arra, hogy gyilkolásra buzdítsanak. Az övéi átvették a hatalmat, a fehérek nagy részét kiirtották, a szerencsésebbek elmenekültek. Malema tehát nagy valószínűséggel rasszista, és nem csak a fehérek irányába, hiszen a fekete uralommal sincs megelégedve.

A végére pedig hoztam még egy érdekes "fun fact"-et is. Malema X-fiókja a bemutatkozásán túl közli azt is, hogy "nincs Facebook-profilja, mert a bolondok törölték". Nos, ennek pontos okát nem tudom, de ezek szerint a Facebook mégsem csak radikális jobboldali tartalmakat, személyeket töröl, némít el? Mindenképpen elgondolkodtató továbbá, hogy Musk annyira hisz a szólásszabadságban, hogy noha pontosan ő bírálta az agresszív négert, Malema mégis szabadon használhatja Musk platformját, az X-et – a Facebookkal ellentétben. Nyilván nem egy Julius Malemához hasonló alaktól várunk hálát, bár abban sem vagyok biztos, hogy a rendelkezésre álló agyával egyáltalán felfogja ennek a jelentőségét. (Más kérdés, hogy ha Elon Musk törölte a Hitlert jó államférfinek tituláló Kanye Westet, Malemát miért hagyta "életben"?)

No, de messzire jutottunk. Lényeg, hogy a Telex még mindig egy kettős mércét alkalmazó romhalmaz.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info