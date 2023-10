Extra, Videók :: 2023. október 16. 17:59 ::

"Oszt kapjatok el!!!" - üzente "lájvban" a retek, majd jött a sírás-rívás

Egy szombathelyi férfi a TikTok-kihívások mintájára "lájvban" megüzente a rendőröknek, hogy legyenek sikeresek és kapják el őt. A rendőrök pedig a jelek alapján elfogadták a kihívást - írja a 112 Press.

Videót is mellékeltek, de sajnos felét kisípolták és kitakarták, így alig lehet látni/hallani valamit. A fajtajelleg viszont így is átjön, a néző talán még a bűzt is érezni vélheti...