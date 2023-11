Extra :: 2023. november 17. 12:42 ::

Hamarosan megérkezik az új, mesterséges intelligenciával "felturbózott" Google

A Google több mint 120 országban tette elérhetővé a mesterséges intelligenciával felturbózott internetes keresőjét. Az újítás hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válhat, írja a hvg.

Keresési generatív élménynek (Search Generative Experience, SGE) nevezte el a Google azt a szolgáltatását, amelynek a hátterében a mesterséges intelligencia áll. A májusi I/O fejlesztői konferencián beharangozott újítás a Google-keresések egyszerűbbé, átláthatóbbá, szórakoztatóbbá tételéről szól.

A megoldás képes kivonatolni az interneten megjelent cikkeket, így a felhasználónak jóval kevesebb időt kell töltenie az információ megszerzésével. (És így mindenről csak felületes ismeretei lesznek - a szerk.)

Most más funkciók is érkeztek. Az egyik a keresés lefutása után, a találatok megjelenítésénél mutatkozik meg, és lehetővé teszi, hogy a találatok láttán, azokkal kapcsolatban a felhasználónak további kérdései lehessenek, és választ is kapjon rájuk. Ezeket a kérdéseiket az erre létrehozott mezőbe kell beírni. Ez első körben csak az amerikai felhasználóknak, angol nyelven lesz elérhető.

A generatív mesterséges intelligencia a jövőben a szövegek fordításában is segíteni fog. Ha egy szónak több jelentése is van, akkor azt külön jelzi majd rendszer, és a felhasználó válogathat a különböző kontextusban valószínű jelentések közül. Ez eleinte szintén csak az Egyesült Államokban, és csak az angol-spanyol fordításoknál működik majd.

További újdonság, hogy az SGE-t mostantól több mint 120 országban lehet elérni. A Google listája szerint Magyarország ebben a bővítési körben még nincs benne.