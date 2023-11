Extra :: 2023. november 25. 19:49 ::

Ez veszélyes! Nagyon kell rettegni a szélsőnáci Musk antiszemita platformjától, ő a gonoszságával még pénzt is keres

Igazi a gyöngyszem a 24.hu oldalán megjelent alábbi hosszas ajvékolás, érdemes változtatás nélkül megosztanunk olvasóinkkal az egészet, néhány megjegyzéssel. De az egész magáért beszél enélkül is.

Musk akár pénzt is kereshet az antiszemitizmus terjesztésével

Az utóbbi hónapokban, főleg az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanása óta ismét riasztó mennyiségben terjed a rasszista gyűlöletbeszéd az online térben, amiben nagy szerepe van Elon Musknak is. A szélsőséges tartalmak miatt menekülnek a hirdetők a X-ről, és csökken a felhasználók száma is, ugyanakkor demokrata képviselők szerint az ilyen posztok miatt bevételhez is jut a platform, a milliárdosnak ezért elég csak hangzatos szólamokat puffogtatnia.



Fotó: Joel Saget / AFP

Elon Musk ismét valóságosnak ítélt egy összeesküvés-elméletet, de most úgy tűnik, ő és cége, az X sokkal jobban megszenvedheti a következményeket. Hozzászólása erősíti az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokban amúgy is dübörgő antiszemitizmust, miközben elüldözi a hirdetőket az oldalról. Egy jelentés szerint Musk anyagilag még jól is jár az antiszemita tartalmak terjesztésével.

Musk az egyik legveszélyesebb antiszemita összeesküvés-elméletre bólintott rá

A Tesla-vezér november 15-én csak két szót fűzött egy bejegyzéshez, de hatalmas botrány kerekedett belőle. Musk a „The Artist Formerly Known as Eric” nevű felhasználó posztja alá kommentelt

Okay.



Jewish communties have been pushing the exact kind of dialectical hatred against whites that they claim to want people to stop using against them.



I'm deeply disinterested in giving the tiniest shit now about western Jewish populations coming to the disturbing… — The Artist Formerly Known as Eric (@breakingbaht) November 15, 2023

Az eredeti bejegyzésben azt az összeesküvés-elméletet hangoztatják, amely szerint a zsidó közösségek okmányok nélküli embereket akarnak betelepíteni különböző nyugati országokba, hogy így csökkentsék a fehér emberek számát.

Musk azt írta a poszt alá, hogy

Igazat írtál!

Musk ezzel egy seregnyi gigacéget haragított magára, és amerikai kormányzati körökből is megszólaltak a témában.

A botrány kirobbanása után a Fehér Ház is elítélte Musk megjegyzéseit, Andrew Bates szóvivő emlékeztetett, hogy ez a hamis teória állt az Egyesült Államok eddigi legnagyobb antiszemita támadása mögött. 2018-ban egy férfi 11 embert ölt meg egy pittsburghi zsinagógában, a támadót később a tárgyalásán úgy jellemezték , mint aki „tele volt gyűlölettel a zsidók iránt”.

A Musk által is hirdetett teóriát az amerikai történelem egyik legveszélyesebb antiszemita konspirációs elméletének tekintik.

A Media Matters civil szervezet egy nappal később, november 16-án tette közzé a jelentését , amely szerint az utóbbi időszakban több, nácikat vagy Adolf Hitlert népszerűsítő poszt alatt jelentek már meg nagyvállalatok hirdetései.

Ez már sok volt az IBM-nek, a vállalat jelezte, nem kívánja olyan felületen promotálni magát, amely teret ad az antiszemitizmusnak, majd sorra következtek a többiek,

az Apple,

a Disney,

a Warner Brothers Discovery,

a Paramount,

az NBCUniversal,

a Comcast

vagy a Lionsgate.

Ami azért sem túl előnyös a vállalat számára, mert eleve a felére csökkentek a Twitter hirdetési bevételei, mióta Musk átvette a céget.

A hozzászólás és a jelentés nemcsak a tengerentúlon vert hullámokat, az Európai Bizottság szintén felfüggesztette a politikai hirdetéseket az oldalon. Ezzel párhuzamosan számos nagy – akár több tízmillió követővel rendelkező – felhasználói fiók ideiglenesen felhagy a posztolással, ezzel is jelezve, hogy nem ért egyet a platformon történtekkel.

Nincs meghátrálás, csak pereskedés

Musk ezek után beperelte a Media Matterst: az X szerint a cég manipulálta az oldalt, mert olyan fiókokkal végezték a kutatást, amelyek szélsőséges nézeteket vagy nagy hirdetőcégeket követnek.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ November 18, 2023

A cég szerint folyamatosan frissítettek egy adott oldalt, amíg a számukra megfelelő eredmény ki nem jött; Muskék úgy vélik, a Media Matters ártott a vállalatnak. Nem kellett sokat várni, a civil szervezet is reagált.

A Media Matters vezetője, Angelo Carusone komolytalannak nevezte a vádakat, szerinte az X lépésének célja, hogy megfélemlítsék és elhallgattassák őket. Carusone emlékeztetett: Muskék korábban azt ígérték, hogy biztonsági intézkedéseket vezetnek be, hogy a szélsőséges tartalmak mellett ne jelenhessenek meg hirdetések, ám a szervezet jelentése példa arra, hogy ezt az irányelvet nem igazán tartja be az X.

Ha valaki fehér nacionalista tartalmakra keres rá, virágzó reklámkínálattal fog találkozni

– mondta. (Igazán kedves tőlük, hogy a magunkfajtánk reklámmentes tartalomfogyasztásáért küzdenek – a szerk.) Az X erre közölte: egyetlen olyan felhasználóról tudnak, amely szélsőséges tartalmat posztolt és nagy cég reklámozott nála, az pedig a Media Matters. „A manipulációt legyőzik a számok” – érvelt Linda Yaccarino, az X vezérigazgatója.

Az biztos, hogy Musknak nehéz megszabadulnia a vádaktól úgy, hogy közben folyamatosan tesz a tűzre. Egy felhasználó megpróbált kapcsolatot vonni a Media Matters és a Pizzagate nevű összeesküvés-elmélet között, Musk pedig nem tagadott, csak annyit írt, hogy

Furcsa!

– mintegy elismerve a teóriát.

Emlékeztetőül: a Pizzagate egy Hillary Clinton-ellenes összeesküvés-elmélet, amely a 4chan-on, a Redditen, a Twitteren és más platformokon pörgött fel a 2016-os amerikai elnökválasztás előtti utolsó napokban. Az elmélet szerint demokrata politikusok pedofilhálózatot irányítanak egy washingtoni pizzériából.

Musk pénzt kap az antiszemita tartalmakért?

Musk néha próbálja enyhíteni a mondatait, tagadja, hogy antiszemita lenne, azzal érvel, hogy csak „bizonyos zsidó közösségekkel”, és az olyan szervezetekkel van baja, mint az Anti-Defamation League (ADL). Az X vezére egy a napokban napvilágot látott kutatás miatt is nekiment az ADL-nek. A techmágus szerint a szervezet jelentése támadja a nyugatot, és támogatja a zsidókat és Izraelt.

Ahogy arról mi is beszámoltunk

az ADL november 13-án közzétett jelentése szerint, amióta a Hamász október 7-én megtámadta Izraelt, 316 százalékkal emelkedett az antiszemita indíttatású incidensek száma az Egyesült Államokban 2022 azonos időszakához képest.

A CNN azt mutatta meg , hogy a támadások növekedésével párhuzamosan hogyan állítják szélsőségesek a Hamász szolgálatába a mesterséges intelligenciát és a deepfake-technológiát. Főként a zsidók és Izrael ellen hergelnek, így vélhetően kapcsolat van az online támadások és a növekvő antiszemitizmus között. A félrevezető információk, képek, videók főleg a Musk által is követett 4chan oldalon jelentek meg, ahol még útmutatást is adtak a felhasználóknak, hogyan kell hamis felvételeket készíteni.

Mindezek tudatában különösen rémisztő az a vád, miszerint az X és Musk profitálnak a Hamász propagandájából. Az amerikai képviselőház 30 demokrata képviselője kedden levelet írt a tulajdonosnak és a vezérigazgatónak, amiben kifejtették, hogy a milliárdos és oldala „jól járhatott” az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanása óta.

Azzal is vádolják Muskot, hogy szembe megy a saját elveivel, miszerint szűrik az erőszakos, gyűlöletkeltő tartalmakat, amelyek akár terrorista szervezeteket is reklámozhatnak. A levelet megfogalmazók hivatkoztak egy jelentésre , amelyben egyes X-fiókok elemzése után azt állapították meg, hogy több, holttestek megszentségtelenítését bemutató videót is megosztottak, amik ráadásul terjedtek is, a háború általános hashtagjainek köszönhetően.

A demokraták azt állítják, hogy az X nemhogy gátolta volna ezeket a tartalmakat, de még pénzt is keresett velük. A levél szerint havi előfizetési díjat szedtek be egy propagandaterjesztőtől. A demokraták azt kérik, hogy Muskék december 1-jéig iktassák ki a Hamászhoz kapcsolódó tartalmakat vagy fiókokat (az izraeli propagandával persze semmi gond – a szerk.), és szintén eddig várják a választ a kérdésre, hogy ezek a bejegyzések és fiókok mégis hogyan tudtak működni az oldalon.

Az X mindezekre válaszul bejelentette , hogy a gázai háborúval kapcsolatos reklámokból és előfizetésekből származó bevételt izraeli kórházaknak és gázai segélyszervezeteknek adományozza. Musk azt írta, nyomon követik majd az alapok elköltését, de szívesen várják az ötleteket is.

We will track how funds are spent and go through Red Cross/Crescent.



Better ideas are welcome.



We should care about the innocent regardless of race, creed, religion or anything else. — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

(Nem kívánunk belőle jobboldali idolt faragni, de ez alapján mégsem hangzik akkora üzletnek Musk náculása ahhoz képest, amikor Biden kedvéért a kampányban még kínos tartalmakat inkább le is tiltottak, nyilván világjobbító szándékból – a szerk.) Közben a Forbes azt írta , hogy amióta Musk átvette a Twittert, 25 milliárd dollárral csökkent a cég értéke. A milliárdos 2022. októberében 44 milliárd dollárért vette meg a platformot, egy évvel később viszont már csak 19 milliárdra értékelték. A Reuters szerint a később X-re átnevezett platform minden hónapban veszített a hirdetési bevételeiből, 2022. október óta éves összehasonlításban 78 százalékkal estek vissza ezek, a felhasználók száma pedig csökken, szeptemberben például 15 százalékkal lett kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

(értsd bevallottan a „túl fehér” munkahelyek és munkahelyi kultúra ellen küzdő – a szerk.) írás alá annyit kommentelt, hogy És erre hogy reagált Musk? A milliárdos november 22-én egy, a témától teljesen független cikk , a „Három módszer, hogy a munkahelyünk igazságosabb legyen” című, alapvetően a sokszínűséget hirdetőírás alá annyit kommentelt, hogy

Very racist article by Forbes — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2023

