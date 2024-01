Extra, Géntemető :: 2024. január 7. 11:19 ::

Támad az időjós kiborg

A Deutsche Welle a "karácsonyi ajándéka" után újabb kollektív büntetést szabadított a világra, ezúttal a Telexszel együttműködésben készítettek egy progresszív videót.

A Berlinben élő, de spanyol származású Manel De Aguas fejéből két nagy uszony áll ki, de nem azért, hogy megkönnyítse vele az úszást. Az uszonyok úgynevezett "kibernetikus tesrészek", amelyeken keresztül érzékeli a hőmérsékletet, légköri nyomást, a páratartalmat, úgymond "hallja" az időjárást.

A fejébe ültetett implantátum pedig biztosítja számára "a légkör szónikus hangélményét", így nyer inspirációt a zenéihez. Most is készül egy új albuma A fajok meghaladása címmel, amely megnevezést még a legelszántabb antirasszisták is megirigyelnének. A "művész úr" amúgy meglehetősen önző és öncélú, a saját kiberátalakulásáról fog szólni az album, maratoninak ígérkező 11 fejezeten át a pop és a trance műfajokon keresztül.

Elmondása szerint az implantátumai beültetésénél a legnagyobb nehézség az volt, hogy a kibernetikát rezgésben alkalmazzák, és ez fertőzésekhez is vezethetett volna. Végül Japánban találta meg azt a testmódosító szakembert, aki beültette az implantátumokat.

A festett körmű Manel tisztában van vele, hogy "ez nem egy megszokott valóság", de szerinte normális életet él, normális srácnak tartja magát, akinek vannak barátai és munkahelye is.

A "kiborg zenész" és "transzfaj aktivista" Manel a kiborgtársaival létrehozott egy "hiánypótló" szervezetet is, hiszen segíteni szeretnének mindenkinek, aki a kiborggá válás iránt érdeklődik.

(Deutsche Welle/Telex nyomán Kuruc.info)