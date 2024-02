Extra :: 2024. február 25. 23:23 ::

Nagy Sándortól az SS-ig – Heti progresszió (CCXXI. rész)

Vasárnap van, tehát menetrendszerűen (na jó, néha azért vannak kivételek) jelentkezik a Heti progresszió is. Ugorjunk is neki az estének!

Nagy Sándor: Egy isten születése címmel. A Netflix szerint ez az „isten” homoszexuális kapcsolatban állt legjobb cimborájával, Héfaisztonnal. A dologból óriási botrány lett, már a görög parlamentben is téma volt, a kulturális miniszter szerint vérlázító a sorozat. 3. Ezúttal a görög történelemre sújtott le a Netflix kegyetlen pallosa . A szolgáltató valósággal ontja magából a sorozatokat, így félő, hogy egyszer mindenki sorra kerül majd. Az épp aktuális áldozat Nagy Sándor, most debütált a róla szóló sorozatcímmel. A Netflix szerint ez az „isten” homoszexuális kapcsolatban állt legjobb cimborájával, Héfaisztonnal. A dologból óriási botrány lett, már a görög parlamentben is téma volt, a kulturális miniszter szerint vérlázító a sorozat.

Lina Mendoni szerint „a forrásokban nem esik említés arról, hogy átlépték volna az Arisztotelész által barátságként definiált kapcsolatuk határát”. Hozzátette, hogy ezt ennyi idő távlatából – lévén mások voltak a szerelem, szeretet aspektusai – „lehetetlen megítélni” pontosan, milyen kapcsolat volt kettejük között. Azonban mivel erre semmilyen téren nem utalnak források, a válasz azért gyanítható.



No de miért nem fekete? (fotó: Netflix)

„Nagy Sándornak 2300 éve se volt, és most sincs szüksége egy kéretlen védelmezőre, aki történelmi megítélését, személyiségét és erkölcsiségét érintően akar beavatkozni a történetébe.” – mondta Lina Mendoni.

A sorozaton több jobboldali képviselő is felháborodott. A Níki (Győzelem) párt elnöke Dimitrisz Natsziosz is osztotta a miniszter véleményét, s a korábban is elhangzott felháborodás mellett ő azt is hozzátette, hogy „a sorozat azt a nem bizonyított tényt közvetíti, miszerint a homoszexualitás elfogadott volt az ókorban”. Mindebben egyébként bőven van igazság. Minden kétséget kizáróan máshogy viszonyultak a szexualitáshoz az ókorban, de az soha sehol nem volt még bizonyítva, hogy a homoszexualitás egy teljességgel elfogadott, átlagos és normális jelenség volt. A párt elnökének megállapítása azért is fontos, mert tapasztalataim szerint még jobboldali körökben is sokan vannak, akik meg vannak győződve az ellenkezőjéről.

A dolog egyébként messzebbre nyúlik mint gondolnánk. Az Eleftheros Typos nevű lapban megjelent véleménycikk megemlíti Oliver Stone 2004-es Nagy Sándor, a hódító című filmjét, az írás pedig a rendezőt teszi felelőssé azért, hogy Nagy Sándorról elterjedt, hogy homoszexuális volt. Valóban, erre én is élénken emlékszem. Maga a film nem volt rossz, de már középiskolásként sem értettem, hogy Nagy Sándor miért van homoszexuálisnak ábrázolva, hiszen korábban erről senki nem tett említést sehol.

A felháborodás viszont nem jutott el a cenzúráig. Sőt, Mendoni hallani sem akar róla, mert „a görög alkotmány a 19. század óta védi a művészetek szabadságát, így szó sem lehet cenzúráról”. Mondjuk ennyi erővel akkor felháborodni is felesleges szájtépés volt.

2. Lazítás gyanánt mi más is jöhetne, mint egy kis reklám. Kedves olvasónkra nagyon szeretnének egy kis rovart rásózni. Most már nem csak különféle fűszerekkel, de csokoládéval ellátott változatok is vannak. Olvasónk megjegyzi, hogy „édesszájú, de azért ennyire nem”. Úgy érzem, az ehető rovarok nem találtak célt és ismét hoppon maradtak.



Bővül a kínálat (fotók: olvasónktól/Facebook)

1. A múlt hét sztárja is ismét velünk tart. A Gemini nem csak az izraeli-palesztin háborúban nem foglal semmilyen állást, de a „faji előítéletek terén is túlkompenzál” . Igen, az utolsó félmondat ismét a liberalizmus szülte őrület vermeiben fogant, ugyanis korábban komoly „problémát” okozott, hogy a mesterséges intelligencia „faji előítéleteket” csempészett a képszerkesztőjébe (vagy inkább ekkor élte a természetes korszakát), ám a Google hathatósan a probléma elejét akarta venni – így született meg a túlkompenzáció.

A Gemini ugyanis az Egyesült Államok alapító atyáiról néger és ázsiai képeket is generált, csakúgy mint SS-katonákról. Egyes gyenge idegzetű személyeknek már az is izzadtságot okoz, ha egyáltalán német katonát látnak, vajon mit szólhattak ehhez? Megjegyzem, ha a képalkotó kissé túl is lőtt a célon, képzettebb olvasóink is tisztában lehetnek vele, hogy olyan nagyon messze azért nem feltétlenül járt az igazságtól. Bizony nem csak európaiakból álló Waffen SS-alakulatokat is szerveztek (a Wehrmachtról nem is beszélve), így ha van némi túlzás is, korántsem mindegyik harcos volt színtisztán fehér bőrű.

Manapság persze mindenki mindenért elnézést kér, a Google is így tett:

„Tisztában vagyunk vele, hogy a Gemini hibákat vét egyes történelmi képek generálása során. Dolgozunk az ilyen jellegű hibák azonnali javításán. A Gemini mesterséges intelligencia képgenerálása emberek széles köréről készít portrét, és ez általában jó dolog. Itt azonban komoly hibát vétett.”

Hogy ez miért okozott náluk ekkora riadalmat, rejtély. Lehet, hogy annyira rettegnek a „náci” témától, hogy automatikusan betojnak tőle, legyen szó róla bármilyen kontextusban.



Lehet válogatni (fotó: X)

Amúgy voltak ténylegesen vicces sztorik is a Google háza táján. 2015-ben a Google Fotók algoritmusa két néger férfit gorillának címkézett, tavaly pedig a képgeneráló a „kreatív ember” jelszóra szinte kizárólag fehér férfiakat ábrázoló képeket készített. Hiába, a mesterséges intelligencia nyers őszintesége egy ponton figyelmen kívül hagyja a mesterségesen ránk erőltetett politikai korrektséget, amely totálisan ellentétes a valódi emberi magatartással. Persze az AI-t is minél jobban kalibrálják, annál inkább veszíti el ezeket az őszinte „megnyilvánulásokat”.

Én ezúton kívánok mindenkinek kreatív jövő hetet, a Heti progresszió hamarosan visszatér őrhelyére.

