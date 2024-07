Extra, LMBTQP+ :: 2024. július 16. 13:11 ::

Hamis a baba - Heti progresszió (CCXL. rész)

A szokásostól eltérően ezúttal kedden jelentkezik a Heti progresszió, így ezen a héten két rész is napvilágot lát majd portálunkon. A nyári „uborkaszezon” ellenére téma és olvasói anyag is van bőven, tehát nem fogunk szűkölködni ezúttal sem. A hetiprogresszio@kuruc.info e-mail-címre beküldött leveleket így ezúttal is, mint mindig, köszönöm. Most pedig azt hiszem nincs is más hátra, minthogy nekiálljunk az új listának.

3. Elsőnek – vagyis harmadiknak – engedjenek meg kedves olvasóink egy személyes bejegyzést, hiszen ért egy meglehetősen szürreális „élmény” a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren, miután a tegnapi napon hazatértem Törökországból. Amint kiléptem a gépből, a szó szoros értelmében azonnal szembejött velem a Családbarát Magyarország felirat, nem kizárólag magyarul, hanem több idegen nyelven is.

Jobb híján csak egy keserű mosolyra tellett, mivel eleve nem értettem, miért releváns mindez egy reptéri folyosón, ráadásul ez a nagy „családbarátság” is hagy némi kivetnivalót maga után. El is játszottam tehát a gondolattal, mit akart mindezzel mondani a NER. A nagyobb lakások, családi házak megfizethetetlenségét akarták propagálni? Esetleg, hogy ömlik a magyar gyerekekre a homoszexuális propaganda mindenféle hathatósabb szabályozás nélkül, „megvédjük a gyermekeket” címszóval? Vagy az elszabadult inflációra reflektáltak? De az is lehet, hogy ez csak egy cinikus megjegyzés azok felé, akik külföldön vállalnak munkát az itteni béreknek „köszönhetően”, hadd lássák ezt a „családbarátságot”, amikor nagy ritkán hazatérnek.



Már 2019-ben is büszkén hirdettük a hazugságot, feltéve, hogy nem cigány családokról van szó (fotó: Novák Katalin/Facebook)

A jelek szerint a kampány nem új keletű, már 2019-ben is lehetett vele találkozni Ferihegyen, a legnagyobb vicc az, hogy erről pont Novák Katalin Facebook-oldalán találtam adatokat, ő ekkor család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár volt. Azt nem tudom, hogy a hamis feliratok azóta is ott díszelegnek-e, vagy régi-új kampányról beszélünk, de nekem most tűnt fel először, pedig 2019 óta többször is jártam a Liszt Ferenc Repülőtéren. Valószínűleg utóbbi válasz lehet a helyes, ugyanis az Újbudán meglehetősen rosszul szereplő fideszes polgármesterjelölt, Király Nóra is július elején tartotta fontosnak , hogy propagálja a kampányt, szintén Facebookon.

A bejegyzése szerint mindez „annyira kedves és annyira visszaadja, hogy minden nehézség ellenére miért jó itt élni”. Mármint táblák miatt jó itt élni, amelyek ráadásul még hazudnak is? Úgy látszik, a fideszeseknek más fogalmuk van a hazaszeretetről. Feltéve, ha nem a cigány családokra gondoltak, mert azoknak tényleg aranyéletük van idehaza.

2. A tengerentúlon nagy ismertségnek örvendő aberrált drag queen verseny, a RuPaul’s Drag Race 16. évadában győztes Nymphia Wind névre hallgató lényt a politika és a divat is körbeugrálja, persze a kettő összefügg.

Tajvan a kínai fenyegetés miatt olyan mélyen igyekszik benyalni az Egyesült Államoknak, hogy még az onnan érkező destruktív áramlatokat is képesek átvenni, hátha több segítséget kapnak majd. Ha az a céljuk ezzel, hogy csökkentsék a normalitáspárti szimpátiát Tajvan ügye iránt, akkor jelzem, hogy jó úton járnak.



Úgy látszik, Tajvan minél hamarabb szeretné, ha kínai megszállás alá kerülne (fotók: Vogue Taiwan)

Először a tajvani elnök gratulált az aberrált „sikeréhez”, most pedig a Vogue Taiwan címlapján „ tündökölhet ” Nymphia Wind.

Persze nem csak Tajvan hajbókolt a drag queen előtt, győzelmét követően Kamala Harrisszel is találkozott.

1. Végül evezzünk egy kicsit nyugodtabb vizekre, itt legalább nőkről lesz szó. A baj csak az, hogy ők meg nem léteznek, ugyanis Végül evezzünk egy kicsit nyugodtabb vizekre, itt legalább nőkről lesz szó. A baj csak az, hogy ők meg nem léteznek, ugyanis megrendezték a világ első AI által kreált szépségversenyét, a Miss AI-t, ahol értelemszerűen a mesterséges intelligencia által generált, valójában nem létező hölgyek versenyeztek.



Ők meg nem is léteznek... (fotók: Fanvue World AI Creator Awards)

A képgeneráló megoldások segítségével 1500 szépség állt rajtvonalhoz, akik közül végül Kenza Layli AI-influenszer lett a győztes, pontosabban fogalmazva a kreálója, egy marokkói techvezető, aki így 20 ezer dollárt nyert.

Aberrált drag queenek, LMBTQ-emberek vagy a valóságban nem is létező hölgyek. Szép kis jövőkép, ugye?

Amíg mindenki megválaszolja ezt a költői kérdést, a Heti progresszió pihenőre vonul, de vasárnap ismét jelentkezik.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info