Az elégedetlen színész - Heti progresszió (CCLXIX. rész)

Egy hét ritkán előforduló kihagyás után február 9-én jelentkezik február hónap első Heti progressziója, melyet ezúttal is olvasói küldeményekből válogattunk.

Most pedig nincs is más hátra, mint belevágni a közepébe!

3. Idén Richard Gere kapta a spanyol Oscarnak is hívott Goya-díjátadón a nemzetközi életműdíjat. A 75 éves színésznek Antonio Banderas adta át a szobrocskát a granadai kongresszusi központban.

Gere nemrég költözött át az Egyesült Államokból Spanyolországba a feleségével, ám a díj átvételét követő beszédében nem is magáról, vagy a szakmáról beszélt, hanem politizálni kezdett



Richard Gere a Goya-díjátadón kezdett politikai eszmefuttatásba (fotó: AFP)

Köszönőbeszédében Donald Trumpot bírálta elég éles szavakkal, egészen pontosan így: „Úgy érzem, hogy egy nagyon káros jelenség kezd eluralkodni, ahol azt hisszük, hogy mindenki mástól különbek vagyunk. Sajnos olyan elöljárókat választottunk, akik egyáltalán nem úgy inspirálnak minket, ahogy kéne. Egy nagyon sötét Amerikában élünk most, az elnökünk pedig egy zsarnok, egy bűnöző.”

Azt viszont azért hozzátette, hogy ez nem csak az Egyesült Államokban van így, hanem mindenhol, úgyhogy „résen kell lennünk”. Úgy látszik, neki semmi sem jó. Mondjuk, ha a nagypolitikát nézzük, végül is érthető.

2. Közeleg a ramadán, a tavalyi évhez hasonlóan ismét beizzítjuk hát a ramadán naptárat, amit az adventi kalendárium mintájára lehet kapni Németországban.



Micsoda befogadó figyelmesség!

A helyszín ezúttal nem a Kaufland, vagy egy lokális üzletlánc, hanem a német Lidl, de a recept ugyanaz.

Köszönjük a találatot olvasónknak!

1. Hiába a woke, van, amikor már az sem elég, ha transznemű valaki. Karla Sofía Gascón az Emilia Pérez című Netflix-musical főszerepéért kapott Oscar-jelölést, ám „rasszista” és „iszlamofób” posztjai miatt hamar a gépezet kereszttüzébe került.

Érdekes, de Gascón kritizálta az Oscar-díjak diverzitási törekvéseit is, ám a jelöltségtől minden nyomás ellenére sem lép vissza.

A „toleráns” Netflix persze már korábban lépett , le is radírozták Gascónt a film plakátjairól (köztük a díjátadóhoz készített verzióról is), illetve a neve sem szerepel rajta, pedig övé a főszerep.



Karla Sofía Gascón hiába transznemű, ha egyben rasszista is (fotó: Scott Garfitt/AP)

Gascónra transzneműsége ellenére is példátlan össztűz zajlik. Az iszlám mellett „drogfüggő szélhámosnak” nevezte George Floydot, az Oscart pedig „afro-koreai fesztiválnak” hívta.

Gascón bocsánatot kért a posztokért, ám sokaknak ez sem elég és a jelöléstől való megfosztását követelik.

Én most is, mint mindig, köszönöm kedves olvasóink figyelmét, jövő héten ismét találkozunk a Heti progresszió keretein belül (is).

