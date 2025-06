Extra :: 2025. június 30. 18:18 ::

Az ostoba bankrabló - Heti progresszió (CCLXXXIX. rész)

Tegnap még az Orbán Viktor által szervezett, rekordméretű Pride lázában égett az ország, így arra gondoltam, hogy június utolsó Heti progressziójától búcsúzzunk stílusosan a nyár első hónapjának utolsó napján. Egyszerűbben fogalmazva rendhagyó módon nem vasárnap. Persze, ha már június volt az ún. „Pride Month”, akkor ezzel kapcsolatos tartalom is lesz ebben a részben, mondjuk, amilyen erősen nyomul a lobbi, inkább az a ritkább, ha nem találkozunk ilyen anyaggal minden alkalommal…

Egy szó mint száz, mindenkinek köszönöm a hetiprogresszio@kuruc.info -ra beküldött leveleket, annyi van belőlük, hogy a júliust is ki lehetne tölteni velük. Továbbra is biztatok tehát az interaktív részvételre mindenkit, most meg vágjunk is bele a közepébe!

3. Aki ment volna, már lemaradt, de éjszakai vásárlást szerveztek a metzingeni Outletcity-ben, csak nem igazán sikerült eltalálni a hozzá való illusztrációt.

Metzingen ugye Németországban van, legalábbis a régi korokban még ott volt, de elképzelhető, hogy azóta már Afrikához csatolták.



Ha ezzel a férfival vásárol éjszaka az ember, egy gyéren megvilágított boltban még a végén nekiütközik

2. Van humora a michigani rendőrségnek. Június 27-én órákon át tartott fogva egy banki alkalmazottat egy fegyveres az állam egyik kisvárosában, Saginaw Township legforgalmasabb utcáján, mire a rendőrök kreatív csellel válaszoltak. Előcsalogatták egy drónnal kézbesített itallal, majd Van humora a michigani rendőrségnek. Június 27-én órákon át tartott fogva egy banki alkalmazottat egy fegyveres az állam egyik kisvárosában, Saginaw Township legforgalmasabb utcáján, mire a rendőrök kreatív csellel válaszoltak. Előcsalogatták egy drónnal kézbesített itallal, majd lelőtték



Az akcióban részt vevő rendőrök egyik járgánya. Magyarországon nem ilyenekkel nyomják (fotó: The Saginaw News/MLive.com)

A jelenet a helyi Mercantile bankfiókban, illetve előtte történt. A rendőrség lezárta az utcát, majd egy drónnal italt szállítottak a lezárt területre, egyébként ebben előre megegyeztek a túszejtővel. Amint a rabló előbújt, a zsaruk lelőtték. A fegyveres meghalt, túszát könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

1. Végül pedig LMBTQ.

Idén kevesebb cég szivárványosodott be, mint az előző években, de azért vannak még „elszánt” vállalatok. Ilyen az About You online divatkereskedés is, amely természetesen Németországból indult, 2014-ben alapították.

Lehet, hogy a Fidesz náluk vásárol majd be a jövő évi Pride-ra.



Saját maguk alatt vágják a fát (fotó: Facebook)

És akkor én búcsúzom is júniustól, kell még pár nap szerintem, hogy mindenki kiheverje a budapesti buzimenet látványát. De legalább a Fidesztől elköszönünk jövőre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info