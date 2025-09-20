Extra :: 2025. szeptember 20. 14:17 ::

Egy Dzsihád nevű libanoni kapta III. Gusztáv svéd király szerepét a Netflix új filmjében

Komoly felháborodást váltott ki Svédország-szerte a Netflix most bejelentett új filmjének, a „Von Versenék” címet viselő történelmi drámának a szereposztása, konkrétan leginkább az, hogy abban az egyik legbefolyásosabb svéd uralkodónak tartott III. Gusztáv király szerepét egy első ránézésre is evidens módon nem svéd etnikumú színész, hanem a libanoni származású Alexander Abdallah játsza majd el – számolt be több hírforrás, köztük a rairfoundation.com is.



Abdallah és III. Gusztáv mint két tojás (fotó: reprofoto)

A streamingcsatorna nemrégiben jelentette be legújabb kosztümös drámáját, amelynek története a 18. században játszódik és egy arisztokrata testvérpáros, Axel és Szofia Fersen, életén keresztül kalauzol az akkori Svédországba. Pontosabban egy olyan alternatív Svédországba, amilyet a Netflix megálmodott, hiszen míg a főszereplőpárost a történet idején aktuális etnikai viszonyoknak megfelelő kinézetű Alva Bratt és Christian Fandango alakítja, addig az uralkodó III. Gusztáv svéd király szerepét finoman fogalmazva már a történelmi realitásokról „elfeledkezve” osztotta ki a filmcsatorna.

III. Gusztáv (1746-1792) az egyik legbefolyásosabbnak tartott svéd uralkodó volt, a felvilágosultság terjesztőjeként és reformerként vonult be a történelembe, „színházkirálynak” is nevezték. III. Gusztávot viszonylag fiatal korában egy állarcosbálon gyilkolták meg, személye azonban mindmáig a svéd identitás egyik alapkövének számít.

Nos ennek az uralkodónak a szerepének az eljátszását bízta a Netflix az 1993-as születésű egyébként svéd állampolgár Alexander Abdallahra, aki annak idején még Jihad Abdallahként látta meg a napvilágot libanoni szülők gyermeként Uppsalában, és így állampolgárság ide vagy oda, kinézetében értelemszerűen nem tükrözi egy 18. századi svéd férfi jellegzetes etnikai jegyeit. Sőt. Mivel azonban sem a Netflix, sem más hasonló csatorna esetében nem ez az első hasonló eset, fel sem vetül a lehetősége, hogy ez a bizarr szereposztás a véletlen műve lenne, vagy, hogy annak hátterében egy a történelmet kellően nem ismerő produkciós gárda hibája állna.

„Szó sincs róla, hogy tévedés történt volna a szereposztás során. Ez az uralkodó valós képének célzatos átformálása. Azt akarja mutatni a svédeknek, hogy a saját történelmük nem is az övék” – mutatott rá egy a hírforrásnak nyilatkozó svéd történész, akinek szavai és felháborodása sokban tükrözik a közösségi média svéd oldalain a bejelentés után beindult kommentcunami üzenetét.

Ez utóbbi kapcsán a hírforrás egy kultúrával foglalkozó elemzőt is megszólaltat, aki meglehetősen summás véleményt mondott a skandináv helyzetről.

„Amikor az emberek elfelejtik mik voltak, teljesen elveszítik azon képességüket, hogy befolyásolják azt, amivé válnak. Ha Svédország e tekintetben már nem tudja megvédeni a saját királyát sem, akkor az azt jelenti, hogy a nemzet már feladta a múltját és azzal egyidejűleg a jövőjét is” – fogalmazott az elemző.

Ennek az állításnak pedig igencsak nehéz ellentmondani, főként annak tükrében, hogy a bevándoroltatással összefüggésben miként alakul Svédországban az etnikai térkép és nem utolsósorban a bűnözési statisztikák is. Erről az oldaláról nézve a dolgot viszont azonnal értelmet ad a Netflix alkotócsapata által hozott döntés, hiszen az „új svédeknek” is szükségük van filmbéli hősökre és azok nem árt ha hasonlítanak is rájuk.