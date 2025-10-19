Extra :: 2025. október 19. 23:50 ::

Süti vagy nem süti - Heti progresszió (CCCV. rész)

Október soron következő Heti progressziójával jelentkezem. Olvasóink által küldött képek, és egy szürreálisnak mondható „baleset” tarkítja a jelenlegi kínálatot.

Csapjunk is a lovak közé!

3. Két világ találkozásával kezdjük – valahol Európában.

Elég szemléletes illusztrációja az egyes kultúrák ész nélküli összeturmixolásának Európában.



Nem nehéz megtalálni a sok-sok különbséget...

2. Amint arról hírt adtunk a mai napon, kirabolták a francia Louvre múzeumot, azonban a tolvajok ezzel együtt sem végeztek alapos munkát

A francia hatóságok azonosították és lefoglalták a III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak a koronáját, amit menekülés hagytak el a rablók.



A gyönyörű diadém (fotó: Stephane De Sakutin/AFP)

A rablók motoron menekültek el a helyszínről, a 19. századi koronát a nagy kavalkádban hagyták el. A diadémot 1354 gyémánt és 56 smaragd díszíti.

Rachida Dati kulturális miniszter szerint a betörők profik voltak. A rablás alig 4 percig tartott, erőszak nem történt, a látogatókkal nem is foglalkoztak.

1. Kedves olvasónk a családjával nézte a Süti vagy nem süti című netflixes sorozatot.

Noha az ismertető szerint „tehetséges cukrászok különleges alkotásokkal állnak a nézők elé”, olvasónk leírta, hogy az egész műsor maximálisan „Netflix-kompatibilis”, tele homoszexuálisokkal, nem európai népekkel.

A képen az egyik szereplő kreatúrát látjuk, de a sorozat második részében az egyik férfi szereplő saját barátját említi élettársi kontextusban.



Még néhány ilyen kép és visszajön az a süti...

Szokásos Netflix-tempó.

Ezzel zárom a heti rovatot, jövő héten – még egyszer októberben, ismét találkozunk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info