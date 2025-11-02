Extra :: 2025. november 2. 16:17 ::

Minek George Clooney, ha itt van Győzike? - Heti progresszió (CCCVII. rész)

November első Heti progressziója kopogtat ezen a derűs, egyáltalán nem novemberinek tűnő vasárnapon, úgyhogy engedjünk is teret neki és fésüljük át a kínálatot!

Minden kedves olvasónknak ezúton is köszönöm a közreműködést, az elmúlt időszakban többen is jelezték, hogy a Heti progresszió „derűs vasárnapot”, vicces perceket okoz nekik. Nagyon örülök ezeknek a visszajelzéseknek, főleg azért, mert bebizonyosodott, hogy a világ romló tendenciáit is lehet olykor-olykor fanyar humorral tálalni.

Most pedig vágjunk is bele a következő részbe!

3. Az alábbi reklámot az Instagram dobta fel egy kedves olvasónknak. A Primework Group Magyarország egy nemzetközi munkaerő-közvetítő ügynökség, akik a piaci rést kihasználva már konkrétan ázsiai munkaerő közvetítésével foglalkoznak.

A „hatékony toborzás” égisze alatt – saját leírásuk szerint – „összekötjük a vállalatokat a világ minden tájáról érkező munkavállalókkal, hatékony megoldásokat és innovatív megközelítést kínálva a nemzetközi munkaerő toborzás terén”.



Az úgynevezett piaci rés

Az itt látható, olvasónknak egyébiránt nem releváns hirdetés tehát a cégeknek, nem a konkrét munkaerőnek szól, mellyel természetesen tovább mélyítik a vendégmunkások kérdésének problémáját.

2. Megmondom őszintén, hogy amikor megláttam kedves olvasónk levelét az alábbi képpel, nem gondoltam volna, hogy ez így ebben a formában tényleg létezik, azt hittem, valami összevágott képegyvelegről van szó.

Tévedtem. Gáspár Győző oldalán valóban megtalálható az alábbi Nespresso „reklám”. Nyilván, feltűnő a hasonlóság George Clooney és közte, habár feltételezem, maga Győzike is poénnak szánta a bejegyzést. Legalábbis őszintén remélem.



Mint két tojás...

Nem nagyon olvasok kommenteket, de itt azért kíváncsi voltam a reakciókra. Győzike korlátozta ki szólhat hozzá a megosztásaihoz, és gyanúsan csak a „legszebb vagy nekünk” vélemények maradtak életben, viszont a szövegkörnyezetből kiderül, nem mindenki értett egyet ezzel. 10 hozzászólás volt elérhető egy majdnem 2 ezer reakciót kiváltó bejegyzés alatt, szóval gondolhatják, hogy az erősen cenzúrázott változatot ismerhettem meg.

1. Ez a történet még október elejéről való, azonban nem mehetünk el mellette anélkül, hogy ne örökítse meg a rovat ezt az abszurditást.

Lelkes olvasónktól értesültem ugyanis, hogy Imane Khelif egy szépségmárka reklámarca lett. Tudják, ő volt az a bokszoló, aki férfiként elindult a női mezőnyben, hogy így jusson olimpiai aranyhoz.

A progresszív erők igyekeznek gondoskodni róla, hogy Khelif neve továbbra is közszájon forogjon – és lehetőleg ne a csalás tükrén keresztül. Így esett, hogy a bokszoló a Bel*nco algériai divatmárka arca lett, „itt a bajnok” mottóval.

A képaláírás szerint „Az önbizalom kerül a színpadra. Büszkén jelentjük be Imane Khelifet a BEL*NCO arcaként, aki az erőt, a rugalmasságot és a kecsességet testesíti meg.”



Ha akkora átverés, mint a bokszoló karrierje, nem sok jót jósolok a terméknek

A kedvcsinálóban Khelif egy mérkőzés előtti sajtótájékoztatón ül. A narrátor hangja pedig a következőt mondja: „Azt mondták, hogy a boksz nem nekem való. Azt mondták, hogy egy nap abbahagyom. Azt mondták, hogy túl sok vagyok a ringhez. Most azt mondják, hogy nem vagyok elég a szépséghez? Szóval bebizonyítottam nekik, hogy tévedtek…”

Hovatovább a cég ígérete szerint, aki a termékeiket használja, azok „bajnokként ragyognak”.

Ha annyira igaz, amit mondanak, mint az, hogy Imane Khelif nő, akkor nem sok jövőt jósolok a szépségápolási termékeiknek.

Ezzel pedig le is zárjuk november hónap első Heti progresszióját, a hetiprogresszio@kuruc.info természetesen továbbra is várja olvasónk leveleit.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info