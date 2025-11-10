Extra, LMBTQP+ :: 2025. november 10. 17:22 ::

A macis pohár - Heti progresszió (CCCVIII. rész)

Rendhagyó időszakban, ezúttal hétfőn jelentkezik Heti progresszió rovatunk. A hetiprogresszio@kuruc.info címre küldött olvasói leveleket ezúton is mindenkinek köszönöm, továbbra is buzdítok mindenkit a rovatban való aktív részvételre.

Most pedig álljunk is neki a következő adagnak!

3. Közeleg a karácsony, amely a társadalom mértéktelenül csak fogyasztó, szélsőségesen materiális részének egyet jelent a véget nem érő árubeszerzéssel. A fogyasztásvonatra persze a kereskedelmi cégek is ráülnek, például limitált termékekkel.

Ilyen a Starbucks is, amely „Bearista Cold Cup” limitált kiadású poharat dobott piacra . A játékos elnevezésű (baristából „bearista”) macis pohár néhány óra alatt elfogyott a Starbucks egységeiből, melyet óriási felháborodás követett. Videók láttak napvilágot arról, hogy a rajongók dulakodnak, verekednek a limitált pohárért, a cég pedig elismerte, hogy „legmerészebb várakozásait is felülmúlta” az őrült kereslet.

A Bearista-pohár eredetileg az ünnepi kollekció részeként jelent meg 29,95 dollár egységáron, és a „rekordmennyiségű” készlet ellenére is pillanatok alatt is elfogyott. S ahogy az ilyenkor lenni szokott, a nyerészkedők több száz dollárt kezdtek kérni érte a másodpiacokon.

A kampányból tehát dulakodás és elégedetlenség lett, a cég pedig kénytelen volt elnézést kérni a „csalódott” vásárlóktól.



Csúnya irányt vett az egyébként aranyos pohár története (fotó: Starbucks)

2. Ismét egy újabb kedves olvasónk kapott a Metától olyan reklámot, amely egyáltalán nem releváns számára. Úgy tűnik, hogy egyes személyek és vélemények eltiprása fontos a cég számára, de a hírfolyamba érkező reklámokat még mindig nem sikerült optimalizálni.

Nem elég, hogy „transznőkkal” való kapcsolatfelvételre akar buzdítani ez a hirdetés, de még a magyar nyelvtan szabályait sem sikerült eléggé elsajátítani.



"Valódi kapcsolatok" és "új kalandok"

1. Nemrég Nemrég bevásárolta magát Szaúd-Arábia az Electronic Arts játékfejlesztő és kiadó cégbe, amely remélhetőleg a cég által gondozott játékok terén azt jelenti, hogy megszabadulunk az egyre többször előforduló LMBTQ-tartalmaktól.

A Szaúd-Arábia által működtetett Public Investment Fund is része annak a csoportnak, amely innentől az EA csapatáért felel, és mivel a nagy múltra visszatekintő The Sims is az ő játékuk, a liberális rajongók most azon aggódnak, hogy nem lesz többé „queer” a játéksorozat.

Nagyon reméljük, hogy így lesz, ugyanis az életszimulátor a liberális játékok melegágya volt mindig is. A játékosok LMBTQ-karaktereket alkothatnak, poliámor kapcsolatokat hozhatnak létre, kedvükre „testre szabhatják” a nemi identitást, szexuális orientációt.



Aggódhatnak az LMBTQ-lobbisták és vak követőik (fotó: The Sims)

Az életszimulátor-játékokat sosem szerettem, lévén valós tartalom hiányában a szó szoros értelmében idő- és életpocsékolás, ám a The Sims mindig is élen járt a queer reprezentációban. Előbbi még lehet szubjektív megközelítés, utóbbi viszont már kifejezetten problémás.

Nagyon reméljük, hogy a hisztériázó rajongók okkal aggódnak, és valóban visszaszorulnak az aberrált tartalmak a játékban. Vannak ugyanis olyan játékosok, akik szerint a Sims pontosan azért sikeres, mert „woke és queer”.

Andrew Wilson, az EA vezérigazgatója a szokásos mantrázással próbálta oltani a tüzet, de mivel a játékra nem tért ki külön, valószínűsíthető, hogy tényleg elindul majd egy megtisztulási folyamat.

Egyébiránt így nyilatkozott: „Küldetésünk, hogy inspiráljuk a világot a játékra – ez továbbra is minden döntésünket vezérli. Értékeink és elköteleződésünk a játékosaink és rajongóink iránt változatlan. Hiszünk benne, hogy közösen olyan élményeket alkothatunk, amelyek merészek, kifejezőek és inspirálóak maradnak a jövő generációi számára.”

Búcsúzik mára a Heti progresszió, és mivel visszaállunk az eredeti időpontra, ezen a héten még egy részt olvashatnak majd a kedves érdeklődők.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info