Extra :: 2025. november 22. 19:44 ::

Orbán szerint Magyarország a legbiztonságosabb hely Európában - és még fizetünk is érte naponta egymillió eurót

A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen - írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.

"A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat" a saját és mindenki más biztonsága érdekében - olvasható a videó feliratozásában.



✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.

☝️ Better than living in fear.

🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. 💶 A Brusselian fine of €1 million/day for keeping illegal migrants out?✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.☝️ Better than living in fear.🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. pic.twitter.com/6QapoLSIII November 22, 2025

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése "jobb, mint félelemben élni".

"Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának" - írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.

(MTI)