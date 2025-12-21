Extra, Jó és szép :: 2025. december 21. 07:25 ::

Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből érkeztek az Országházi Gyermekkarácsony vendégei

Nyolcszáz hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyereket látott vendégül a Parlamentben az Országgyűlés Hivatala és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) szombaton.

"Ennek a 19. századi épületnek minden téglájában, minden faragásában és szobrában benne van a ti felmenőiteknek a teljesítménye, adóforintjai, szellemi képességei, szorgalma, tudása és a szíve, lelke is. Ez mindannyiótoké, akik a Kárpát-medence különböző területeiről érkeztetek ide hozzánk" - mondta az Országházi Gyermekkarácsony házigazdájaként Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az NGYSZ Magyar Egyesület elnöke.

A házelnök elmondta, hogy a gyerekek többek közt Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből érkeztek a programra, a gyerek házelnök pedig kárpátaljai születésű. "Kárpátalján szomorú, fájdalmas karácsony elé néznek az olyan gyerekek, amilyenek ti is vagytok, ezért amikor kicsit elcsendesedtek, gondoljatok szerető érzéssel rájuk is" - mondta.

Kövér László és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a főlépcsőn kialakított színpadon átadta az Országház kulcsát a gyermek házelnöknek és az alelnököknek.

Meglepetésvendégként Kapu Tibor űrhajós köszöntötte a gyerekeket, akiknek azt kívánta, hogy találják meg életük igazi célját, és szülessen meg mellé az a kitartás is, ami a célok eléréséhez elengedhetetlen.

Az eseményen fellépett mások mellett Peter Srámek, Oláh Gergő és Vastag Csaba is.

A Felsőházi teremben a Székelyföldi Legendárium Animáció Stúdió Az óriás patkó című rajzfilmjét vetítették, a Vadászteremben a Kulturált Közlekedésért Alapítvány Csupa Csoda vándorjátszótere várta a gyerekeket, a Delegációs teremben Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt előadását láthatták az érdeklődők. A Déli Társalgóban híres sportolókkal lehetett találkozni, a Gobelin-teremben pedig a Dancing With The Stars című műsor művészei táncoktatással készültek. A déli dunai folyosón kézműves-foglalkozással, arcfestéssel, mézeskalács készítéssel, buborékfújással és lufihajtogatással készültek a gyerekeknek a szervezők, akik országházi sétára is invitálták a csoportokat.

(MTI)