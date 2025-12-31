Extra, Humor :: 2025. december 31. 15:28 ::

Franklin, a teknős meghódította a mémvilágot is

A 90-es évek utolsó harmadában, illetve a 2000-es évek első felében volt egy aranyos rajzfilmsorozat, melynek Franklin volt a címe. Gyerekként én is lelkesen néztem a kis teknős humoros, jó hangulatú kalandjait, még arra is emlékszem, hogy a Minimax adón vetítették a részeket.

Aztán pár éve az egyik Franklinról szóló kép kicsit átalakítva jött vele szembe a Facebook hírfolyamomban: Franklin kapott a fejére egy magyar gárdás sapkát, a kezébe egy baseball-ütőt, a felirat pedig az alábbi volt:

Jót nevettem – ezért is jegyeztem meg az esetet – de arra nem számítottam, hogy újfent találkozom hasonlóval.

Mémekben járatosabb olvasóink bizonyára tudják, hogy a közösségi médiában időről időre felkapnak és gyártanak különböző témák körül koncentrálódó vicces képeket, és elárasztják velük az internetet, hogy aztán az egész legalább olyan hirtelen le is csengjen néhány nap vagy hét múlva. Mivel a mém a humor, illetőleg az önkifejezés egyik eszköze, ezért a politikailag nem éppen korrekt ágazat is előszeretettel használja mint kreatív megoldást.

Ez pontosan így történt Franklin, a teknős esetében is, ám a fentebb említett kép nyilvánvalóan magyar készítője évekkel megelőzte a korát, mert most decemberben hódította meg Franklin a nyugati világot is – legalábbis ebben a mémesített formában. Azóta Franklin, ahogy jött, el is tűnt (legalábbis nekem már nem dobálja fel az algoritmus ezeket a mémeket), de jó párat megőriztem az utókornak, s ha már év vége, jókedv, meg miegymás, a közönséggel való megosztásra nem is találhattam volna jobb alkalmat.

Még annyit fontos megjegyezni, hogy a népszerű teknős kalandjairól könyvek is készültek, az eredeti alapanyagot ezen kötetek borítója szolgáltatja, nem a rajzfilmváltozat.

Szóval érkezzenek most a személyes kedvenceim Franklinról, a kedves és mindig vidám teknőcről:



Franklin megtalálja Epstein listáját Hunter Biden laptopján



Franklinnak elege van a migránsokból és a viselkedésükből



Franklin rájön, hogy a keresztes háborúk indokoltak voltak



Franklin sétára indul



Franklin nem hajlandó játszani a "játékot", és nem érdekli, ha lenácizzák



Franklin otthon oktatja a gyermekeit a 9/11-ről



Franklin mártír lesz a szólásszabadságért



Franklin véletlenül egy furry gyülekezetben találja magát (ez nehezebb darab, mindenki nézzen utána, ha érdekli, mi ez, a vicc halála, ha megmagyarázzák - Á.B.)



Franklin ellopja Epstein listáját



Franklin művészetre oktatja a ChatGPT-t, hogy bosszantsa azokat, akik az AI miatt panaszkodnak



Franklin megvédi a könyvtárat



Franklin megállítja a furcsa entitást, hogy ne mehessen be a női WC-be



Franklin ördögűzést hajt végre Sabrina Carpenteren

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info