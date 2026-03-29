Extra, Publicisztika :: 2026. március 29. 22:31 ::

Kóserkonzi banzáj Budapesten: globális "felmelegedés”?

Egy hete ismét a „bűnös városban” (Horthy Miklós) randizott egymással a nemzetközi kóserkonzervatív-kereszténycionista hitgyüli „krémje” az amerikai import CPAC keretében.

Donald Trump, az esemény ex offo fővédnőke sajnálatos módon nem lehetett jelen, mert éppen egy amerikai elnöki rekord beállításán iparkodott.

A „béke elnökeként” egy év alatt hét ország (Irak, Szíria, Szomália, Jemen, Nigéria, Venezuela, Irán) népét részesítette a béke áldásaiban a maga sajátos módján, mert ő valójában a bombázásaival nem háborúkat indít, hanem háborús gócpontokat számol fel, ahogyan azt Orbán Viktor definiálta – konkrétan az iráni háború kapcsán – a talmudikus pilpul iskolapéldájaként. Ezt azoknak is tudniuk kell, akiket adott esetben péppé bombázott, ami bizonyára némi vigaszt jelent majd számukra a túlvilágon.

Orbán szerint „Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ”.

A homoszexuálisok számára mindenképpen, és számukra Trumpnak köszönhetően nemcsak a nyugati, hanem az egész világ jobb hely lett.



A Trump-kormány globális erőfeszítést folytat, hogy véget érjen a homoszexualitás kriminalizációja (Fotó: Bernd von Jutrczenka / dpa via AP)

Trump már az első elnöki periódusa alatt is kormányzása egyik prioritásának tartotta a ferde hajlamúak közérzetének és társadalmi megbecsülésének javítását világszerte, egészen Afrika legeldugottabb zugáig, a „világ szodomitái, egyesüljetek!” jelszóval.



Trump elképesztő módon azt mondja, hogy „nagy megtiszteltetés” számára „Amerika leginkább homofil elnökének” lenni (Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)

Valójában az Irán elleni háború egyik indoka az ottani homoszexuális-leszbikus közösség önkiteljesedésének biztosítása.



Trump Iránról: „Mi támogatjuk a melegeket, de ők ledobják őket az épületek tetejéről… Ki kell irtanunk a gonoszt. Ez egy gonosz átok. Az irániak gonoszok.” Jackson Hinkle: „Ez a háború most tehát arról is szól, hogy elvigyük a homoházasságot Teheránba?” Valójában Iránban nem szokták ledobni a homoszexuálisokat az épületek tetejéről, ez a gyakorlat Szíriában és Irakban dívott az Iszlám Állam uralma alatt. Iránban legfeljebb időnként nyilvánosan felakasztják őket, de egy amerikai elnöktől nyilvánvalóan nem várható el, hogy képes legyen megkülönböztetni az ilyen „nüansznyi” eltéréseket. Iránon kívül gyakorlatilag csak az USA kebelbarátjának számító Szaúd-Arábiában büntetik halálbüntetéssel a szodómiát

Amerika „konzervatív” elnöke természetesen nem tűrheti, hogy az iráni konzervatív vezetés konzervatív módon viszonyuljon a nemileg aberráltakhoz. Ez a lehető legprogresszívebb hozzáállás a részéről!

Ezt a progresszív homoszexuális konzervativizmust az idei CPAC Hungary-n az amerikai Dave Rubin képviselte, akit mint visszatérő vendéget korábban a Mandiner „konzervatív nagyágyúként” hozsannázott. Valójában Rubin egész életében tőrőlmetszett (és mellesleg körülmetszett) progresszív liberális volt, és a rossznyelvek szerint pusztán materialista-opportunista késztetésből kezdte el transzvesztita konzervatívként piacosítani önmagát.



Az egyik ilyen „rossznyelv”, Carrie Prejean Boller emlékezteti rá, hogy ő csak „egy homoszexuális, aki konzervatívnak mondja magát”, hozzátéve: „Csecsemők halnak meg Gázában, kislányokat bombáznak le Iránban, és az USA-t elfoglalta Izrael. A MAGA halott.”

Carrie Prejean Boller arra reagált, hogy Rubin szerint Tucker Carlson „egy nagyon gonosz ember, aki mindenről hazudik, és gyűlöli Trumpot és Vance alelnököt”. Miután kiderült, hogy Carlson ellenzi a gázai genocídiumot és az Irán elleni háborút, és a MAGA-tábor „Amerika az első” szárnyát képviseli, az Izrael-firster zsidó háborús uszítók sakálvokálja (Ben Shapiro, Mark Levin, Laura Loomer, Josh Hammer) folyamatosan össztűz alatt tartja, igyekezve kikezdeni a konzervatívok körében élvezett renoméját és eltántorítani a híveit, eddig gyakorlatilag sikertelenül. Carlsonhoz képest együttesen is pehelysúlyúak, és éppen az ő követőik száma zsugorodik látványosan.

Rubin „példaértékűnek tartja a magyar kormány erőfeszítéseit, hogy megvédjék a gyermekeket a woke káros hatásaitól”, miközben az amerikai kormány nem védi meg őket a Rubin-félék káros hatásaitól, lehetővé téve örökbefogadást azonos nemű párok számára.



Rubin és a férje két gyermeket csencselt magának egy béranya révén, ráadásul fiúkat, hogy legyen, aki folytatja a családi homohagyományt

A CPAC mint deklaráltan zsidókeresztény dzsembori fényét emelte – legalábbis a szervezők szerint – Matt Schlapp szerepeltetése is, akit Orbán Viktor most a „keresztény politikai harcos mintapéldányaként” méltatott.

Schlapp 2014 óta a CPAC-rendezvényeket szervező Amerikai Konzervatív Unió elnöke, katolikus ötgyermekes családapa, aki azonban nemileg unortodox viselkedése alapján, amelyet korábban már többé-kevésbé a magyar sajtó is kipellengérezett, inkább nevezhető a keresztény politikai harcos díszpéldányának.

2017-ben azzal vádolta a CPAC egyik férfi munkatársa, hogy megpróbálta lesmárolni, 2018-ban kikezdett egy másik férfival a szervezet egyik üzleti útján, 2023-ban pedig egy republikánus kampánystratéga szerint „lankadatlanul fogdosta a nemi szervét” egy bárban, ahol együtt italoztak, majd egy autóban, és megpróbálta a szállodai szobájába csalni. Ez utóbbi áldozata be is perelte, de aztán Schlapp 480 ezer dollárral szó szerint lekenyerezte, és a per elmaradt. Tavaly februárban egy rendőrségi jelentés szerint ismét tolakodó viselkedést tanúsított férfiak iránt egy bárban, ahonnan végül kitették a szűrét, miután elkezdte fogdosni az egyikük ágyékát.

Schlapp persze tagadja a vádakat, színtiszta rágalomnak, a progresszív sajtó ármánykodásának tulajdonítva azokat, pedig nyugodtan színt vallhatna, és kijöhetne a klozetből (vö. closet homosexual), nem kellene tartania semmiféle negatív reakciótól, elvégre a homoszexualitás manapság már egyáltalán nem szégyen, sőt inkább dicsőség, és a jelek szerint a konzervatív tábor is behódolt a korszellemnek, Trump személyes áldásával.

Nem sokkal budapesti haknija előtt Schlapp az iráni háborúval kapcsolatban került ismét a reflektorfénybe azzal, hogy Piers Morgan Uncensored című műsorában elutasította az amerikai-izraeli terrorbombázások civil áldozatai miatti felháborodást, kijelentve: „Képmutató azt mondani, hogy ezek a támadások ártottak a nőknek és gyerekeknek, miközben azok a nők és gyerekek, a fiatal lányok, … egy barbár, egyenlőtlen társadalomban élnének burka mögött, anélkül hogy lehetőségük lenne karrierlehetőségek választására.”

Schlapp tehát azt sugallja, hogy az iráni nők inkább halottak legyenek, mint burkában. (Részletkérdés, hogy Iránban nem burkát, hanem hidzsábot hordanak a nők, és noha törtvényileg továbbra is kötelező a viselése, az utóbbi időben már egyre kevésbé zaklatja őket a hiánya miatt az erkölcsrendőrség.)

Nyilván Trump is így gondolja, ezért „mentett meg” preventíven 165 iskolás lányt a felnőttkori burkaviseléstől az iráni klozet-homoszexuálisok kiszabadításáért „Isten felkentjeként” (Pete Hegseth) vívott Dávid-csillagos háborúja járulékos nyereségeként.

P.S. Közismert módon nem csak a CPAC keretében fordult elő, hogy az önmagát normalitáspártinak reklámozó NER-holdudvar – klasszikus értelemben véve – abnormális erkölcsű „sztárvendégekkel” való flörtölés révén igyekszik progresszívnek mutatkozni nemzetközi szinten. 2018-ban a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet az önmagát „veszélyes köcsögnek” nevező Milo Yiannopoulos és a szintén homoszexuális Douglas Murray szerepeltetésével szándékozott növelni az Európa jövője című konferencia presztízsét.



2021-ben a Fidesz ifjúsági fesztiválján az a Dennis Prager népszerűsítette a konzervatív értékrendet a fiatalok körében, aki Rubinnal cseverészve deklarálta, hogy „a biszexualitás a norma”, fajtársakként teljesen egy húron pendülve tehát a homoszexualitás megítélésében. Történetesen mindkettőjüket tárt karokkal fogadták és gáláns gázsival honorálták magyarországi eszmetársaik. Ko(hn)incidencia?



Prager teljesen rendben lévőnek tartja gyermekpornográf rajzfilmre maszturbálni, tehát nyilvánvalóan semmi gondja sincs magával a gyermekpornográfiával sem. „Úgy tűnik, hogy számára oké a pedofília, feltéve, hogy konzervatív vagy. Jó tudni.”

Nincs itt semmi látnivaló, gojok. Lehet továbbhaladni.

A NER-es kóserkonzervatívok éppen ezt teszik: farizeus módon szemet hunynak az előbbi díszes kompánia totális „Izrael-kompatibilitása” fölött, gazsulálva a Milo-, Rubin-, Prager-, Schlapp és Murray-féléknek, miközben hetvenkedve a mellüket döngetik a pedofília és az LGBTQP-propaganda elleni harc „keresztes vitézeiként”.

GI