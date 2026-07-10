Extra :: 2026. július 10. 12:38 ::

A kis Fernandó világgá ment

A Lenti Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Horváth Fernandó Zoltán ügyében. A 16 éves fiú feltehetően 2026. július 5-én Csesztregről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik - írják a Police.hu-n.

Fernandó körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, világosbarna rövid hajú, barna szemű. Bal fülében fülbevalót visel. Vélt tartózkodási helye: Zalaegerszeg, Siófok.