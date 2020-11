Koronavírus, Elcsatolt részek :: 2020. november 14. 15:54 ::

Méregdrága hamis maszkokkal "védekeztek" a temesvári kórház dolgozói

Már az is gyanús volt, hogy potyogtak ki belőlük a szűrőbetétek. Kiderült, hogy a drágán vett cucc semmit nem ért - írja a Főtér.

Újabb botrány van kibontakozóban a temesvári Victor Babeș járványkórházban , ahol a tion.ro portál szerint gyakorlatilag életveszélybe sodorták az intézmény alkalmazottait azáltal, hogy hamisított, rossz minőségű maszkokat osztottak ki nekik.

Persze nem szándékosan: kiderült, hogy a kórház vezetése 25 ezer, lengyel gyártmányú védőfelszerelést vásárolt nemrég, ebből legalább 14 ezer még az alapvető egészségügyi és járványbiztonsági feltételeknek sem felelt meg, nem beszélve arról, hogy még a szűrőbetétek is kihulltak belőlük használat közben.

Az esetről Cristian Oancea kórházmenedzser számolt be a sajtónak, és természetesen a rendőrségnek és a közegészségügyi hatóságnak is jelezték az esetet. A szállítmány gyakorlatilag úgy érkezett meg, hogy a védekezésre alkalmatlan szájmaszkok össze voltak keverve a jó minőségűekkel, így aztán nagyon sok alkalmazott napokig úgy dolgozott a koronavírus-fertőzöttekkel megtelt kórházban, mintha nem is használtak volna védőfelszerelést.

A kórházmenedzser emellett 120 ezer eurós kárt is emleget, és azt mondja egy ilyen hamis maszkért 50 lejt kért el a beszállító cég.