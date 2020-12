Koronavírus :: 2020. december 29. 13:48 ::

Pfizer-igazgató: várható, hogy 12-16 éveseket is bevonnak a klinikai tesztelésbe

Csaknem kéttucatnyi, az egészségi állapotukat firtató kérdésre kell válaszolniuk azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akik megkapják a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját a napokban – tudta meg a Népszava. Egyebek mellett arra kell válaszolniuk, hogy milyen krónikus betegségeik vannak, milyen gyógyszereket szednek, allergiások-e, terveznek-e terhességet két hónapon belül, állnak-e műtét előtt, volt-e valaha oltással kapcsolatos allergiás rohamuk. Mindezek miatt a lap megkérdezte a Pfizer Magyarország orvosigazgatóját, Fabó Tibort, hogy milyen krónikus betegségek esetén nem ajánlják az oltás beadását.



Fabó Tibor konkrét betegségek felsorolása helyett úgy felelt: a vakcina beadhatóságról mindig az oltóorvos dönt, óvatosságra van szükség a vérzékenyeknél, illetve a véralvadásgátló gyógyszerrel kezelteknél, mert ezt az injekciót izomba adják, és az okozhat vérömlenyt. Az eddigi biztonságossági vizsgálatok alatt bőrpírnál, helyi fájdalomnál komolyabb kellemetlen reakciót nem tapasztaltak. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ezekből a tesztekből kizárták mindazokat, akiknél korábban súlyos reakciót váltott ki valamely más vakcina. De – mint mondta – például étel- vagy egyéb allergiások biztonsággal beolthatók. Magyarországon már több mint ezer egészségügyi dolgozót oltottak be, eddig egyiküknél sem tapasztaltak különösebb oltási reakciót.

Várandósoknak, terhességet tervezőknek, és a gyerekeknek egyelőre nem ajánlják a Pfizer-BioNTech Comirnaty nevű készítményét, mert ehhez a klinikai tesztek eddig nem voltak kellően széles körűek. Például túl kevés 16 éven aluli vett részt ezekben. Fabó Tibor azt is elmondta, hogy a vizsgálatok az engedélyezés után sem zárulnak le, így várható, hogy 12-16 éveseket is bevonnak a klinikai tesztelésbe.

Mint ismeretes, szombaton érkezett meg Magyarországra az első 9750 adagot tartalmazó vakcinaszállítmány. A Debreceni Egyetemen, a nyíregyházi megyei kórházban, a Dél-pesti Centrum Kórházban, a Korányi Tüdőgyógyintézetben és a Semmelweis Egyetemen már oltják a sürgősségi és intenzív osztályok azon a dolgozóit, akik még karácsony előtt önként jelentkeztek. Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján elhangzott, hogy Magyarországon hétfőig 1094-en kapták meg a védőoltást, és eddig egyiküknél sem tapasztaltak különösebb oltási reakciót.

Zsigmond Krisztina, a Pfizer Magyarország vakcinaüzletág-fejlesztője elmondta: még idén 80 ezer adag oltást szállítanak Magyarországra, ami további 40 ezer embernek elegendő. Hozzátette azt is, hogy 2020-ra és 2021-re összesen 4,4 millió adagot kötött le a magyar kormány, és a megállapodás szerint hetente szállítanak az oltópontokra. Zsigmond Krisztina közlése szerint arra törekszenek, hogy 30 napnál tovább lehetőleg sehol ne kelljen helyben tárolni a vakcinát. A készítményhez csak az államilag kijelölt oltópontokon lehet hozzájutni, kereskedelmi forgalomba nem kerül sem most, sem később. Minden országban, így nálunk is a hatóságok döntik el, hogy mely csoportok mikor kapnak oltást.



A Pfizer-BioNTech Comirnaty nevű készítménye egy úgynevezett mRNS vakcina. Az mRNS egy üzenet közvetítő fehérje, amely a szervezet védekező sejtjeit utasítja a vírus tüskefehérjének a felismerésére és azzal az ellenanyag gyártásra. Vereckei Péter, a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a szervezetbe juttatott mRNS a dolga végeztével megsemmisül, a szervezetünk 72 óra alatt lebontja. Vereckei szerint a most használt oltóanyag 17 vírusvariáns ellen véd, egyelőre nincs szükség a módosítására a frissen felbukkant brit vírus-mutáció miatt sem. De – mint mondta – folyamatosan vizsgálják, hogy változtassanak-e a vakcinán. Ha erre szükség lenne azt is gyorsan el lehet végezni, hat hét alatt előállítható az új oltóanyag.

A Comirnaty-ból két adagot kell beadni három hét különbséggel, a teljes védettség a második adag után hét nappal alakul ki. Azt még nem tudni, hogy mennyi ideig nyújt védelmet a vakcina. Az orvosigazgató szerint erre a kérdésre 2-3 hónap múlva tudnak választ adni. Az viszont már bizonyított, hogy az oltottak szervezetében kétszer-háromszor több ellenanyag termelődik, mint azokéban, akik természetes úton estek át a fertőzésen.