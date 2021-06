Koronavírus :: 2021. június 24. 21:38 ::

WHO: évente emlékeztető oltásra lehet szükségük a legsérülékenyebb embereknek

Évente emlékeztető oltásra lesz szükségük a Covid-19-betegséggel szemben legsérülékenyebb embereknek, így az időseknek, hogy védve legyenek a különböző variánsokkal szemben - jelezte előre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) belső dokumentumban, amelybe a Reuters hírügynökség betekintést nyert.

A következtetés egy jelentésben szerepel, amelyet csütörtökön vitat meg a GAVI Vakcinaszövetség, amely a WHO-val közösen irányítja a védőoltások méltányos elosztását célzó Covax programot. Ez a feltételezés még változhat, és két további, kevésbé valószínű forgatókönyvet is kidolgoztak.

A Moderna és a Pfizer vakcinagyártók, illetve ez utóbbi német partnere, a BioNTech azon a véleményen vannak, hogy a világnak rövidesen szüksége lesz emlékeztető oltásokra, hogy fenn tudják tartani a védettség magas szintjét, de ennek bizonyítékai továbbra sem világosak.

A Reuters által ismertetett dokumentum szerint a WHO úgy ítéli meg, hogy a magas kockázatnak kitett személyek évenkénti, illetve általában a lakosság kétévenkénti emlékeztető oltása az alapvető forgatókönyv. A WHO arra nem tér ki, hogyan jutott erre a következtetésre, de rámutat, hogy emellett a forgatókönyv mellett továbbra is megjelennek újabb variánsok, és a védőoltásokat rendszeresen ezekhez a veszélyekhez kell igazítani.

Az ENSZ egészségügyi szervezete nem volt hajlandó nyilatkozni a belső dokumentum tartalmáról, a GAVI pedig egyelőre nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

A június 8-án keltezett és nem végleges dokumentum szerint jövőre 12 milliárd adag Covid-19 elleni vakcinát gyártanak. Ez valamivel magasabb, mint az IFPMA nemzetközi gyógyszeripari szövetség által idénre előre jelzett 11 milliárd adag védőoltás, ami arról tanúskodik, hogy az amerikai gyógyszerügyi hivatal nem számol a vakcinagyártás jelentős növekedésével 2022-ben.

A dokumentum szerint a jövő évi gyártás akadályai gyártási problémák, engedélyeztetési gondok és egyes technológiai platformoktól való eltérések lesznek. A dokumentum arra nem mutat rá, hogy milyen gyártási technológiáktól kell megválni, de a világon a legnagyobb vakcinakészletet biztosító Európai Unió az RNS-hírvivő alapú vakcinákra esküszik (Pfizer/BioNTech és Moderna, és lemondott az AstraZeneca/Oxford és a Johnson and Johnson vektorvakcinájának beszerzéséről.

A különböző forgatókönyvek a WHO globális immunizálási stratégiáinak a kidolgozását szolgálják, és az előrejelzések változhatnak az emlékeztető oltásokkal és a vakcinák biztosította védettséggel kapcsolatos esetleges új adatok felmerülésével - közölte a GAVI egy másik dokumentumban, amelyet a Reuters szintén megismerhetett.

Eddig világszerte mintegy 2,5 millió adag vakcinát adtak be, többnyire a gazdag országokban, ahol a lakosság több mint a fele kapott már legalább egy adag vakcinát, míg a legtöbb szegény országban a lakosság kevesebb mint 1 százalékát oltották be a GAVI becslése szerint.

A WHO legpesszimistább előrejelzései szerint ez a szakadék jövőre csak mélyülni fog, mivel az emlékeztető oltások terén a szegény országok ismét a sor végére kerülnek.

A WHO legrosszabb forgatókönyve szerint jövőre 6 milliárd adag védőoltást gyártanak, a gyártást az új oltásokkal kapcsolatos szigorú előírások és a gyártási gondok lassítják majd. Ezt tovább bonyolítja majd, hogy az egész világnak - és nem csak a legsérülékenyebbeknek - emlékeztető oltásokra lesz szüksége a variánsok és a korlátozott időtartamú védettség elleni harchoz.

A legderűlátóbb előrejelzés szerint minden kidolgozás alatt lévő vakcinát engedélyeznek majd, és a 16 milliárd adagos gyártási kapacitás kielégítheti a szükségleteket, a vakcinákat méltányosan osztják majd el.

Ha a vakcinák hatásosnak bizonyulnak a különböző variánsokkal és hosszú távú védelmet biztosítanak, nem lesz szükség emlékeztető oltásra.

(MTI)