Koronavírus :: 2022. március 17. 08:00 ::

A gyerekeinket meg hagyják békén!(?)

Orbán március 15-én: az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén!

Eközben a Koronavírus tájékoztató oldal:

Vajon kit mit kellene ledarálni ahhoz, hogy ezen a téren is békén hagyják végre a gyerekeinket?

Azért valljuk be, miközben a buzipropaganda megállítása alapvető fontosságú és régi követelése a nemzeti oldalnak, a kényszeroltás valamivel mégis több gyereket érint, mint a nemváltó műtét... Egyiket népszavazási szintre emelik, a másik pedig a kormány támogatásával, sőt zsarolásával zajlik ezekben a napokban is, a megrendelt vakcinamennyiségek alapján pedig nem is lesz vége egyhamar - ha vége lesz valaha egyáltalán.