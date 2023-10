A Mi Hazánk elnökének X-bejegyzése:

Most, hogy Karikó Katalin és Drew Weissman megkapta a Nobel-díjat, és mindenki gratulált, ideje lenne engedni azokat a tudósokat is a fősodratú médiában beszélni, akik az mRNS-vakcinák mellékhatásait kutatják.

Most, hogy a függönyt leeresztik, azok is visszakaphatnák a munkájukat, akiket oltatlanság miatt kirúgtak a munkahelyükről.

Abból az irgalmatlanul sok pénzből, amit a gyógyszeripar keresett a Covid-sztorin, bőven jutna a kártérítésekre is.

Most, hogy Karikó Katalin és Drew Weissman megkapta a Nobel-díjat, és mindenki gratulált, ideje lenne engedni azokat a tudósokat is a fősodratú médiában beszélni, akik az mRNS-vakcinák mellékhatásait kutatják. Most, hogy a függönyt leeresztik, azok is visszakaphatnák a…