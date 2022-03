LMBTQP+, Sport :: 2022. március 22. 09:33 ::

Többszörös magyar bajnok úszónk felemelte a szavát a magukat nőnek hazudó férfiak versenyeztetése ellen

A 2016-os riói olimpián is szereplő, többszörös magyar bajnok úszó, György Réka levelet írt az amerikai egyetemi sport (NCAA) szervezőinek, amelyben kifejtette véleményét a szervezet "transznemű" politikájáról, ami lehetővé tette, hogy "Lia" Thomas, a Pennsylvaniai Egyetem 22 éves "transznemű" úszója is indulhatott a nők múlt heti divízió 1-es nemzeti bajnokságán Atlantában.



Fotó: Hunter Martin/Getty

Thomas viszonylag nagy fölénnyel nyerte meg az 500 yardos (457,2 méteres) gyorsúszó számot, a győztes ideje 4:33.24 volt, 1,75 másodperccel előzte meg az olimpiai ezüstérmes Emma Weyantot. Ezzel ő lett az első "transznemű" úszó, aki divízió 1-es bajnokságot nyert az Egyesült Államokban.



Fotó: Paul Rutherford/USA Today Sports

A férfiként született Thomas 2019 májusában kezdte el a "nemváltását", és 2019 őszén "coming outolt".

Az NCAA jelenleg előírja, hogy a "transznemű" "női" sportolóknak egy évig hormonpótló terápián (HRT) kell átesniük ahhoz, hogy engedélyt kapjanak a női versenyeken való részvételre. Miután ez megtörtént, az NCAA engedélyezte a női mezőnyben való részvételét. Azóta viszont szigorúbb irányelveket fogadtak el a "transznemű" sportolókra vonatkozóan. Most már előírják, hogy az elit "transznemű" női sportolóknak három évig kell hormonpótló terápiát folytatniuk, és egy orvosi szakértőkből álló testület előtt is "be kell bizonyítaniuk, hogy nem élveznek versenyelőnyt". Ezeket a szabályokat a következő szezonok során szakaszosan vezetik be.

A Virginia Tech egyetemen tanuló György Réka is indult az NCAA-bajnokság 500 yardos versenyszámában, a 17. helyen végzett, pont egy hellyel maradt le a B-döntőbe jutásról. A 25 éves magyar úszó a levelében lefutja a kötelezőnek vélt köröket, mondván, hogy tiszteli és teljes mértékben kiáll "Lia" Thomas mellett. "Meggyőződésem, hogy ő nem különbözik tőlem vagy bármely más divízió 1-es úszótól, akik egész életükben hajnali 5-kor kelnek a reggeli edzés miatt. (…) Azt csinálja, ami a szenvedélye, és ehhez minden joga megvan."

Ezután rátért az NCAA "transzneműekkel" kapcsolatos szabályozásának kritikájára: "Másrészt szeretném kritizálni az NCAA szabályait, amelyek lehetővé teszik számára, hogy versenyezzen velünk, biológiai nőkkel. Azért írom most ezt a levelet, mert remélem, hogy az NCAA kinyitja a szemét, és a jövőben megváltoztatja ezeket a szabályokat. Ez nem jó irányba tereli a sportágunkat, és szerintem tiszteletlenség is az NCAA-ben versenyző, biológiailag női úszókkal szemben."

2022. március 17-én 500 yardon úsztam, ahol 17. lettem, ami azt jelenti, hogy nem jutottam be a B-döntőbe. Ötödéves végzős vagyok, voltam már top 16-os és top 8-as is, és tudom, hogy mekkora kiváltság egy ekkora versenyen döntőt úszni. Ez volt az utolsó egyetemi versenyem, és csalódott vagyok. Úgy érzem, mintha az NCAA döntése elvette volna tőlem az utolsó döntős helyet. Tudom, mondhatnák, hogy megvolt a lehetőségem, hogy gyorsabban ússzak és bekerüljek a legjobb 16 közé, de ez a helyzet egy kicsit mássá teszi a dolgot, és nem tudok nem dühös és szomorú lenni. Fáj nekem, a csapatomnak és a többi nőnek a medencében. Egy helyet elvettek attól a lánytól, aki 9. lett 500 gyorson, és így nem jutott be az A-döntőbe, megakadályozva, hogy All-American legyen. Minden versenyszámban, amelyben transznemű sportolók versenyeztek, egy helyet elvettek a biológiai nőktől.

György a legélesebb kritikáját a levele végén fogalmazza meg: "Az NCAA tudta, hogy mi fog történni, tudták, hogy megoszlanak erről a vélemények, de úgy döntöttek, hogy nem tesznek semmit." A magyar úszó szerint a verseny így "inkább a riporterekről, a médiáról és a megosztottságról szólt".

"A csütörtöki nap nem egy konkrét sportoló hibája volt, hanem az NCAA-é, akiket nem érdekel a sportolóik védelme. Arra kérem az NCAA-t, hogy szánjanak időt arra, hogy elgondolkodjanak az összes többi úszónő helyzetén, és próbálják meg átgondolni, hogyan éreznék magukat, ha a mi helyünkben lennének. Végezzék el a megfelelő változtatásokat a sportágunk és az úszósport jobb jövője érdekében" – írta György Réka, aki a Facebook-oldalán teljes egészében megosztotta a levelét.