Vonaglás 2022: tízezres tömeg, pártkamionok, örömködés a "gonosz népszavazásának" bukásán

/Frissülő összeállítás./

A 27. Budapest Pride felvonulói délután kettőkor gyülekeznek a Dráva utca sarkánál, majd háromkor indulnak el az útvonalon, amely a Carl Lutz rakparton, a Margit hídon, az id. Antall József rakparton, a Széchenyi rakparton, a Zoltán utcán keresztül vezet egészen a Szabadság térig. Az eseményt Hegedűs Máté, szervező és aktivista nyitja meg 14:45-kor, de beszédek az érkezést követően is elhangzanak. A Szabadság térre érve (amit délután ötre terveznek) felszólalnak többek között a Háttér Társaság és a Kyiv Pride képviselői, valamint a noÁr mozgalom LMBTQ+ ügyekért felelős nagykövete is. A Szabadság téren fellép emellett a hari_drama, a NoÁr és a Bianca-Lujza duo is, az úgynevezett civil faluban pedig olyan szervezetek képviseltetik magukat, mint a Pedagógusok az LMBTQIA+ gyerekekért, a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület - írta a gyülekező kezdetére időzítve a hvg.



Kamionnal is készültek a legprogresszívkedőbb pártok

Egyelőre nincsenek sokan. Több párt is jelen van, a Momentum és az MSZP saját kamionnal. Az Amnesty International delegációja is itt van, több civil szervezet is kezd szivárogni. A hangulat nyugodt, az emberek az árnyékban készülnek a menetre. Ellenőrzés van arendezvény helyszínének mindkét oldalán - erről már 14:40-kor, nem sokkal a hivatalos megnyitó előtt tudósított a zsidó lap.

"Az Apa férfi, az infláció nő" - ez olvasható a Kutyapárt kocsiján, amiről most épp Britney Spears szól.



A Mi Hazánk térvisszafoglalálása még mindig fáj nekik

A Mi Hazánk Mozgalom a tavalyi évhez hasonlóan idén is lefoglalta az Andrássy utat és több budapesti közteret is a Pride felvonulás elől, rendezvényük viszont nem lesz - a változatosság kedvéért a Telex panaszkodását ídéztük, de az összes libsi oránum síránkozik emiatt.



Mindenkinek el kellene menni vonaglani

"Most olyanoknak is ki kellene jönni a Pride-ra, akiknek nincs kötődésük az LMBTQ-hoz és nem kizárólag az LMBTQ-embereknek kellene beszélnie a szabadságukról." - idézi a hvg Steiner Kristófot. A tusványosiaknak azt üzente, hogy “Több a hasonlóság bennünk, mint a különbség, fontos lenne a kommunikáció, ami a mi oldalunkról megvan, kérdés, hogy az övékről is megvan-e.”

Az MSZ teherautójánál elektrosokk helyett Gurmai Zitával riogatnak

legsportosabb ballib politikusról ma is szakadni fog a víz. A zsír valószínűleg marad.

A Margitszigetről kiabáltak át a normalitáspártiak

És onnan próbáltak átkiabálni a menetnek. Néhány tucatnyian voltak, görögtüzekkel. Több kisebb ellentüntetést is bejelentettek, ami már szinte hagyomány a felvonulás napján. Az Andrássy út például, ahova a Mi Hazánk tüntetést jelentett be, teljesen üresen kong épp - írja a 24.



Dobrev jelenlétével és giccses mondásával is csak rontja a színvonalat

A Demokratikus Koalíció (DK) zászlója alatt megláttuk Dobrev Klára európai parlamenti képviselőt, akit meg is kérdezett a 24, miért csatlakozott a menethez.

Szeretni és szeretve lenni állampolgári jog

– mondta, majd hozzátette, amikor csak tudott mindig kijött a felvonulásra, és a jövőben is ezt tervezi. Dobrev szerint a kormánynak nem szabadna beleszólnia abba, hogy ki hogyan éli az életét.



A kutyapártnak is van teherautója, csak korábban nem látszott

A Kétfarkú Kutya Párt logóját formázó jatalmas léggömb is feltűnt a menet élén, úgy tűnik a párt saját teherautóval érkezett, amit a parkból korábban nem lehetett látni.

Rendőrtipp: tízezer fölött lehet a vonulók létszáma

Ahogy elindult a menet, már jobban lehet látni a tényleges létszámot, de megkérdezett a 24 egy rendőrt is, aki az alsó rakpartra vezető egyik lépcsőről jól rálátott a tömegre.

Ő úgy saccolta, hogy tízezer fölött van a létszám.

A Margit hídról molinóval üzentek a propagandavonulás ellen



Sziréna és kalózcsónak

Tizenegy, sötét ruhába öltözött ellentüntetőt sikerült megszámolnunk a Margit híd korlátjánál állva. Ők egy szirénával igyekeznek zajt kelteni, de ezt nem túl nagy hatékonysáaggal teszik, mert a menetben a zene elnyomja a kellemetlen hangot – állapítja meg kaján örömmel a 24.



Gyertek fel, gyertek fel! – kiabalta a tucatnyi dühösnek látszó ellentüntető, de választ nem nagyon kaptak.



A híd túloldalán egy gumicsónakban két ember látható

Pressmann úr, ne gyarmatosítsd Magyarországot

feliratú fekete molinóval, amelyen halálfej is látható.



David Pressmann egy amerikai diplomata, akinek a neve a közelmúltban felmerült mint az USA lehetséges budapeti nagykövete. Nevét a kormánymédia előszeretettel köti össze az úgynevezett „LMBTQ-lobbival”.

Befutott a menet eleje a Szabadság térre

De oda a Kossuth téren és az Amnesty-óriáslufija mellett vezetett az út.



A "gonosz népszavazása" akkorát bukott, hogy a Holdról is látszik

Dudits Luca és Víg Dávid a Háttér Társaságtól és az Amnesty International Magyarországtól lépett először a színpadra, akik arról beszéltek, megtelt a Szabadság tér, és ezzel nekik úgy tűnik, „ma két melegrekord is megdőlt”. Felemlegették a „melegellenessé eltérített pedofiltörvényt”, majd azt mondták, „bárhogy is próbálnak listázni, elhallgattatni, mi kitartunk” - írja a Telex.



Majd a gyerekvédelminek nevezett, érvénytelen népszavazásról azt mondták, „együtt sikerült megbuktatnunk a gonosz népszavazását. Akkorát bukott, hogy a Holdról is látszik”. A jövőbeni első pride-ozóknak pedig azt üzenték, „veletek vagyunk”.

Egy ellentüntető bejutott a Szabadság térre

A színpad előtt szólogatott be az embereknek, de távolról nem lehetett hallani, pontosan mit mond. A rendőrök kísérték ki.



Nagy dilemma volt, hogy az ukrán kék-sárga vagy a szivárvány a haladóbb

A kijevi Pride-tól is felszólaltak. Edward Reese arról beszélt, ő most Ukrajnát képviseli, és nagyon örül, hogy itt lehet. Szívesen öltözött volna szivárványos színekbe, de idén inkább az ukrán sárga-kék színt választotta. Majd az Ukrajnában zajló háborúról beszélt, és arról, idén ott Oroszország miatt nyilvánvalóan Pride sem lehet. Majd azt kérte, aki tud, segítsen, és kérjen segítségre mindenki mást is.

Szeptemberben Pécsen lesz "Pride", de ez nem elég

A Budapest Pride-tól Hrubi Zita arról beszélt, az„ LMBTQ-közösség” fokozottan ki van téve a beszólásoknak, de erről nem ők tehetnek, mert velük nincs baj, ők egy jó közösség. Azt is mondta, idén szeptemberben Pécsen is lesz felvonulás, és azon dolgoznak, jövőre még több városban legyen.



Molnár Áron állítólag hetero

Molnár noÁr Áron szerint „fantasztikus a tömeg”, és bár ő heteroszexuális, azért fog dolgozni, hogy az „LMBTQ-közösség” egy „pillanatra se érezze magát egyedül”, majd előadta a célzottan ennek a közösségnek írt számát, a LOVEMBTQIA+ címűt.



Megfosztják a cigány gyerekeket a szerető buzi szülőktől

Búzás-Hábel Géza cigány emberi jogi aktivista, a pécsi Pride szervezője beszélt, aki Novák Katalin köztársasági elnököt is megszólította.



Szerinte a vallásba burkolt közéleti kommunikáció kettéosztja a tarsadalmat a fehér, heteroszexuális jó és a rossz magyarokra.

Mi lesz a magára hagyottakkal, mi lesz azokkal az állami gondozott gyerekekkel, akik nem kellennek, mert romák, és akiket megfosztanak annak a lehetőségtől, hogy az azonos nemű párok által megteremtett családi boldogságot megtapasztalják?

– címezte a kérdést a nemzet egységét megjelenítő köztársasági elnöknek.



Azt is elmondta, hogy ő már élt Brüsszelben, ott önazonos lehetett, és egy befogadó közösségben élhetett. „A mai nap akár ünnep is lehetne, de még nem lehet az”, mert több társa arra kényszerül, hogy szégyenkezve élje az életét, mondta. Például a munkahelyeken, ahol természetes, hogy a heteroszexuálisok elviszik a házastársaikat a céges buliba, de az LMBTQ-emberek ezt kétszer is meggondolják.

(24 - Telex nyomán)

Ez volt az utolsó beszéd, ezután bulikázással folytatódott az este.