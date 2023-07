LMBTQP+, Videók :: 2023. július 5. 18:37 ::

Saját farkába harapott a woke Londonban

Mint cseppben a tenger, olyan a hír az egyik Soros-blogon: klímahisztizők torlaszolták el múlt hétvégén a londoni LMBTQPSTB-masírozók útját, mivelhogy a provokatív magamutogatást környezetszennyező cégek szponzorálják. A tökéletességhez már csak a migránshadak hiányoztak, meg nem erősített információink szerint azonban úgy döntöttek a dzsihadisták, hogy fölösleges ilyen kánikulában az utcán hadakozni, a szigetország őslakói önállóan is elpusztítják magukat.



Fotók: Getty Images

Azért a hiányt enyhítendő, a pandzsábi származású miniszterelnökkel büszkélkedő Anglia fővárosának baloldali pakisztáni főpolgármestere, Sadiq Khan őlordmayorsága megnyilvánult, támogatásáról biztosítva a klímásokat.

Néhány napja ülepszik már bennünk a korunk nyugati világának esszenciáját megvillantó hír, de még most sem értjük pontosan, hogy akkor most a klímások lettek homo- és egyébfóbok, vagy a szivárványos-tangás-szakállasok váltak klímagyilkos boomerekké. Latolgatjuk, de nem jutunk dűlőre. Csupán Madách Tragédiájának londoni színe ötlik fel bennünk, abból is Lucifer coming outja: „Én éppen a torzban gyönyörködöm. / Az emberarcra egy majomvonás; a nagyszerű után egy sárdobás.”

Bizony az egykori izgalmas ködös Albion ma már nem izgalmas és nem ködös, hanem lehangoló és nyálas. Csak a döbbent kérdés marad a cseppet sem polkorrekt Monty Python társulat klasszikus Gyalog galoppját idézve: „Hülye angolok, angol hülyék, hová mentek, hülyék?”

Ágoston Balázs - Demokrata