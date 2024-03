LMBTQP+ :: 2024. március 6. 15:23 ::

A Mi Hazánk feljelentést tett Osváth Zsolt ellen

Alább olvasható a párt közleménye:

Gyermekpornográfia bűncselekmény gyanúja miatt a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett az ismert youtuber, influenszer Osváth Zsolt ellen, aki egy általa közzétett videófelvételen beismerte, hogy többször is pornográf képeket kért egy 18. életévét be nem töltött személytől, illetve ő is küldött ilyeneket neki. A nyilvánosságra került üzenetváltásból arra lehet következtetni, hogy Osváth közzé is tette a fiatalkorútól megszerzett fotókat, mivel azt írta: megosztom.

A törvény egyértelműen fogalmaz az ilyen esetekben: aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt megszerez, tart vagy nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntett miatt öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A Mi Hazánk a pedofil bűnelkövetők esetében kémiai kasztrációt alkalmazna, amelynek érdekében törvénymódosítást is kezdeményezünk.