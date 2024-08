Lerántja a leplet az orvosprofesszor a transzszexualitás egyik leggyakoribb okáról

Az autogünefília azt a perverz szexuális fantázia/vágy keltette izgalmat jelenti, hogy egy férfi a női nemhez tartozónak képzeli magát.

Heteroszexuális férfiak esetében azonban ez nem csak a transzvesztitizmus (női ruhába öltözés) klinikai képében jelenik meg, hanem az elmúlt két évtizedben férfiak esetében ez a leggyakoribb motivációs háttere a nemi átalakító műtéteknek Észak-Amerikában és Nyugat-Európában.

Bár az autogünefília jelenségét már a XX. század első felének pszichiátriája is ismerte, ez a perverzió (a mai pszichiátriai terminológia szerint parafília) az 1980-as évektől egy kanadai szexológus, Ray Blanchard kutatásai során került előtérbe.

A jelenleg uralkodó felfogással szemben – miszerint a transzszexuális/transzgender férfiak esetében „férfi testben egy női agy él csapdába ejtve” – Ray Blanchard, majd később Michael Bailey amerikai szexológus vizsgálatai pontosan mutattak rá, hogy a transzszexuális/transzgender férfiak esetében valójában egészen másról van szó.

A fent röviden ismertetett klinikai kutatások azonban sajnos komoly ellenállást váltottak ki a transzjogokért erőszakosan küzdő aktivisták körében, Bailey 2003-ban megjelent The Man Who Would Be Queen: The Science of Gender-Bending and Transsexualism (A férfi, aki királynő lenne: a nemhajlítás és transzszexualizmus tudománya) című könyvét nemcsak kritika és megkérdőjelezés kísérte, de a professzort megpróbálták eltávolítani a Northwestern Egyetemről, családját zaklatták, szakértelmét megkérdőjelezték.